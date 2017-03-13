Правительство придумало замедлять сайты компаний, нарушающих закон

МОСКВА. С очередной идиотской инициативой планирует выступить Правительство России. Об этом сообщает газета Ведомости.

Правительство намерено внести в действующие регулятивные документы поправки, которые позволят «замедлять» доступ к сайтам иностранных и российских компаний, которые нарушают законодательство.

Законопроект, по информации Ведомостей , разрабатывается ФАС и Роскомнадзором якобы из-за того, что иностранные интернет-компании стали игнорировать решения российских судов и других государственных органов, и заявлять, что работают по законам стран, в которых они зарегистрированы. Но, в случае, если поправки будут приняты, норма распространится также и на российские компании.

Идея чиновников состоит в том, чтобы предоставить Роскомнадзору право требовать от провайдеров не только полной блокировки сайтов-нарушителей, но и замедления доступа к ним. Эксперты Интернет-отдела ИСИ , привлечённые редакцией АПН для анализа этой бредовой затеи, требуют не останавливаться на достигнутом и смело расширять горизонты маразма.

Они указывают, что Роскомнадзору можно предоставить ещё более широкие полномочия - подвергать нарушителей действию санкций Яндекса "Минусинск", отбирать у них дисковое пространство на сервере хостера, банить их на форумах и в Facebook, высмеивать их на Lurkmore , выставлять им красную метку ПК в онлайн-RPG играх, а так же лишать их компота на обед по месту жительства и подсыпать им сахар в бензобаки.

Все эти суровые меры имеют примерно одинаковое отношение к функциям исполнительной власти (то есть никакого). На практике речь идёт о том, что Роскомнадзор и исполнительная власть России как таковая, обладая широкими административными полномочиями, оказались не в силах добиться от иностранцев уважения к своим решениями. При этом, например, Facebook в России они забанить боятся, а Facebook плевать хотел на российское законодательство. Поэтому чиновники придумали, что можно не добиваться исполнения законных решений юридическими методами, а "мешать" и "писать в компот" техническими.

Что ж, такова цена публичного государственного вранья в этой сфере. Если для Facebook и Linkedin в стране, по факту, разное законодательство, то дальше изумлённым пользователям интернет-сервисов следует быть готовыми к любым дурацким сюрпризам.