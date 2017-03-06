 

Федеральная программа «Из квартиры в барак на велосипеде»

МОСКВА. Развесистый креатив московских чиновников на этот раз оказался выгодно оттенён откровенной невменяемостью чиновников федеральных. Как сообщает Парламентская Газета, выступая на открывшемся 2 марта X Конгрессе ассоциации деревянного домостроения, заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что в ходе реализации программы расселения пятиэтажек в столице целесообразно обратить внимание на использование временных построек из дерева.
 
При этом, Евтухов прозорливо предположил, что в московском правительстве инициатива ведомства может столкнуться с критикой и неприятием, но продолжил настаивать, что переселение москвичей из квартир в бараки (назовём прямо те самые временные деревянные строения, использование которых он продвигал), позволит сократить сроки на реализацию программы расселения.
 
Да-да, - утверждают эксперты Института Сакральных Исследований, которых редакция АПН оставила на хозяйстве, отправившись набирать вызов единой экстренной службы 112, - но есть и иные скрытые резервы. Например, целесообразно обратить внимание на потенциал подвалов, уличных коллекторов и простого, но вполне традиционного выкидывания Васи на мороз. Использование этих скрытых ресурсов для ускорения программы расселения пятиэтажек позволит ещё сильнее сократить сроки расселения! Да и деньги можно сэкономить!
  
Редакция АПН осознаёт, конечно, что господин Евтухов, скорее всего, ничего особо злого ввиду не имеет, он просто глуп в бытовом смысле этого понятия. Выступал бы он на конгрессе металлического домостроения - предложил бы переселять москвичей в домики из контейнеров. Выступал бы на конгресс метростроевцев - скреативил бы отправку москвичей в подземные туннели. Человек искренне не понимает, что деревянное домостроение - вовсе не такая отвратительная вещь, чтобы его своей клоунадой так компрометировать, увы.
 
Но у господина Евтухова есть начальство. Уважаемый господин Мантуров! Нельзя ли попридержать буйных?
 

теги: АПН - Москва
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