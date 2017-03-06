Федеральная программа «Из квартиры в барак на велосипеде»

МОСКВА. Развесистый креатив московских чиновников на этот раз оказался выгодно оттенён откровенной невменяемостью чиновников федеральных. Как сообщает Парламентская Газета, выступая на открывшемся 2 марта X Конгрессе ассоциации деревянного домостроения, заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что в ходе реализации программы расселения пятиэтажек в столице целесообразно обратить внимание на использование временных построек из дерева.

При этом, Евтухов прозорливо предположил, что в московском правительстве инициатива ведомства может столкнуться с критикой и неприятием, но продолжил настаивать, что переселение москвичей из квартир в бараки (назовём прямо те самые временные деревянные строения, использование которых он продвигал), позволит сократить сроки на реализацию программы расселения.

Да-да, - утверждают эксперты - но есть и иные скрытые резервы. Например, целесообразно обратить внимание на потенциал подвалов, уличных коллекторов и простого, но вполне традиционного выкидывания Васи на мороз. Использование этих скрытых ресурсов для ускорения программы расселения пятиэтажек позволит ещё сильнее сократить сроки расселения! Да и деньги можно сэкономить! , - утверждают эксперты Института Сакральных Исследований , которых редакция АПН оставила на хозяйстве, отправившись набирать вызов единой экстренной службы 112,

Редакция АПН осознаёт, конечно, что господин Евтухов, скорее всего, ничего особо злого ввиду не имеет, он просто глуп в бытовом смысле этого понятия. Выступал бы он на конгрессе металлического домостроения - предложил бы переселять москвичей в домики из контейнеров. Выступал бы на конгресс метростроевцев - скреативил бы отправку москвичей в подземные туннели. Человек искренне не понимает, что деревянное домостроение - вовсе не такая отвратительная вещь, чтобы его своей клоунадой так компрометировать, увы.

Но у господина Евтухова есть начальство. Уважаемый господин Мантуров! Нельзя ли попридержать буйных?



