МОСКВА. Известный математик, член Российской Академии Наук (и, ранее, на протяжении почти трёх десятков лет - член-корреспондент АН СССР), Шафаревич получил основную долю своей известности не как учёный, а как диссидент и политик, последовательно выступавший в поддержку русского народа.

Позиция Игоря Ростиславовича не нашла особого понимания у оппозиционеров либерального лагеря и в период протестов против советской власти он, несмотря на то, что его подпись стояла под известными протестными документами вместе с подписями Солженицина, Есенина-Вольпина, Сахарова, не нашёл особого понимания среди участников антисоветского движения.

Подвергся он политическому давлению и на Западе - беспрецедентная политическая кампания с требованием выйти из состава членов Национальной академии наук США, куда его выбрали за научные заслуги опозорила эту академию, а не самого Шафаревича.

Как бы то ни было, Шафаревич все годы своей жизни оставался на последовательно прорусских политических позициях и своим авторитетом помогал русскому политическому движению.

Редакция АПН скорбит об утрате и выражает своё сочувствие родным и близким покойного.

