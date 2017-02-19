 

19 февраля 2017 г. умер Игорь Ростиславович Шафаревич

МОСКВА. Известный математик, член Российской Академии Наук (и, ранее, на протяжении почти трёх десятков лет - член-корреспондент АН СССР), Шафаревич получил основную долю своей известности не как учёный, а как диссидент и политик, последовательно выступавший в поддержку русского народа.
 
Позиция Игоря Ростиславовича не нашла особого понимания у оппозиционеров либерального лагеря и в период протестов против советской власти он, несмотря на то, что его подпись стояла под известными протестными документами вместе с подписями Солженицина, Есенина-Вольпина, Сахарова, не нашёл особого понимания среди участников антисоветского движения.
 
Подвергся он политическому давлению и на Западе - беспрецедентная политическая кампания с требованием выйти из состава членов Национальной академии наук США, куда его выбрали за научные заслуги опозорила эту академию, а не самого Шафаревича.
 
Как бы то ни было, Шафаревич все годы своей жизни оставался на последовательно прорусских политических позициях и своим авторитетом помогал русскому политическому движению.
 
Редакция АПН скорбит об утрате и выражает своё сочувствие родным и близким покойного.
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