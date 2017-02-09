Современный классик Эдуард Лимонов

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В серии «ЖЗЛ: современные классики» вышла биография Эдуарда Лимонова, написанная Андреем Дмитриевым (Балканским).


Издательство "Молодая гвардия" выпустило в серии "ЖЗЛ: современные классики" книгу об Эдуарде Лимонове - первое полноценное жизнеописание радикального политика и писателя, властителя дум, написанное на русском языке. Автор - Андрей Дмитриев (литературный псевдоним - Балканский), давний соратник Эдуарда Вениаминовича, сопредседатель партии "Другая Россия". Лимонов стал его второй работой для ЖЗЛ после биографии вечного президента КНДР Ким Ир Сена. Составивший книгу на основании личных воспоминаний и бесед с героем, Дмитриев попытался сделать невозможное - не пересказывать 60 с лишним его книг, в которых тот описал свою жизнь максимально подробно, а создать нечто новое.


Эта книжка - портрет Нацбола №1 на фоне России 90-х, нулевых и десятых годов. Среди соратников и врагов, попутчиков, ментов, фсб-шников, националистов, коммунистов, либералов, чиновников и журналистов. На её страницах появляются легендарные нацболы братья Гребневы, художник и музыкант Александр Лебедев-Фронтов, политики Гарри Каспаров и Михаил Касьянов, абхазский полевой командир Дмитрий Кишмария, политолог Станислав Белковский, адвокат Сергей Беляк и многие другие. Ещё одним героем книги стал погибший 8 февраля 2015 года при взятии Дебальцево доброволец Донбасса, питерский нацбол и друга автора Евгениий Павленко – его памяти посвящено издание.


"Мне сложно судить об этой книге - я внутри неё жил, - отмечает в предисловии к изданию писатель Захар Прилепин. - Андрей Дмитриев догадался о простой вещи: биографий Лимонова должно быть несколько.


Эмануэль Каррер, создавший международный бестселлер «Лимонов», поступил хитро: написал отличное предисловие, хорошее послесловие, а в середину загнал пересказы всех романов Лимонова. На Западе Лимонова давно толком не издают — поэтому пошло на ура.


Но в России простых путей не ищут...


Дмитриев же вовремя схватил тему горячую, актуальную — даже не «Лимонов и политика», а «Лимонов и его нацболы».


И Дмитриев прав: последние 20 лет нацболы для Лимонова важней его романов, его стихов, а порой и его — здесь можно ещё раз написать слово «романов», - его, я имею в виду, девок.


Начало русской «лимонианы» положено. Поехали".


Приобрести книгу можно на сайте издательства "Молодая гвардия", в интернет-магазинах Лабиринт, Озон и других. Отрывок из текста можно прочитать здесь - http://www.apn-spb.ru/publications/article25336.htm.


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