Вето на правду Вадима Беляева

«Комсомольская правда» сняла со своего сайта журналистское расследование, компрометирующее крупнейшего российского банкира





Набирает обороты скандал , связанный с удалением с сайта популярнейшей среди россиян газеты «Комсомольская правда» журналистского расследования, одним из главных фигурантов которого является глава ФК «Открытие» Вадим Беляев. Статья «Новые обстоятельства старого кредита», посвященная возбужденному по заявлению банка «Открытие» уголовного дела по хищению у банка «Петрокоммерц» кредита почти 2,8 млрд рублей, появилась в полдень 17 января 1017 года. И в полдень следующего дня была удалена. Редакция ситуацию не комментирует, что еще больше подогревает интерес к происшедшему. Согласитесь, не так часто крупнейшая газета страны снимает без объяснений материал, компрометирующий крупнейшего российского банкира.









Знакомые с законами информационного рынка люди считают, что пойти на снятие статьи без решения суда газета могла лишь в одном случае: кто-то настолько был не заинтересован в освещении изложенных в статье фактов, что готов был заплатить изданию большие деньги за сокрытие информации.





Поверить в то, что «Комсомолка» пошла на публикацию какой-то непроверенной информации, а потому сама от греха подальше сняла статью, по ряду причин просто невозможно. Во-первых, у издания серьезные юристы, которые проверяют каждую публикацию на предмет возможных судебных исков со стороны фигурантов статей, а, следовательно, всё изложенное в статье должно было соответствовать действительности. Во-вторых, те, кто успел прочитать текст за сутки, пока статья находилась на сайте, могли обратить внимание, что у редакции «Комсомолки» появились серьезные документы, на основании которых можно сделать предположение, что заявление банка «Открытие» могло быть квалифицировано как предоставление заведомо ложной информации правоохранительным органам (статья 140 УК РФ). Также издание использовало заведенное уголовное дело как информационный повод привести в статье некоторые малоизвестные факты из биографии руководителя этой финансовой корпорации Вадима Беляева.





Секретный «протокол»





Со ссылкой на «Коммерсант», «Комсомолка» сообщила о том, что столичные полицейские провели обыск дома у Дениса Миловидова, бывшего заместителя председателя правления и советника президента банка «Петрокоммерц». Обыск проводился в рамках расследования уголовного дела о хищении у «Петрокоммерца» почти 2,8 млрд рублей. Само дело было возбуждено по заявлению ФК «Открытие», которое в 2015 году поглотило «Петрокоммерц». Обыски по возбужденному еще в мае уголовному делу начались в канун новогодних каникул, хотя даже санкция на обыск выдана судом в сентябре. Вот «Комсомолка» и удивилась некоторым обстоятельствам этого дела.





По информации СМИ, именно г-н Миловидов в 2012 году подписывал тот злополучный кредитный договор со Златоустовским металлургическим заводом (ЗМЗ) в результате которого, как считается, неизвестные мошенники могли увести у «Петрокоммерца» около трех миллиардов рублей. Однако первым, к кому следователи пришли с обыском, оказался бизнесмен Вадим Варшавский.





«Согласно первоначальной версии следствия, - пишет газета, - указанные средства якобы были получены в 2012 году в виде кредита Златоустовским металлургическим заводом (ЗМЗ), собственником которого на тот момент следователи могли считать Вадима Варшавского. Между тем, как стало известно редакции, в деле могут всплыть документы, которые доказывают преднамеренный сговор тогдашнего руководства банка с представителями компании, действительно управлявшей в тот момент челябинским предприятием».





Далее «Комсомолка» выдает действительно сенсационную информацию: «В нашем распоряжении оказалась копия «Протокола оперативного совещания в банке «Петрокоммерц» от 27 июня 2012 года с грифом «для внутреннего пользования». Совещание проходило в присутствии Президента банка Никитенко В.Н., вице-президентов и руководителей департаментов финансового учреждения. То есть присутствовал весь топ-менеджмент «Петрокоммерца». Один из пунктов решения (пункт 2.2.) по итогам совещания гласит: «Первому вице-президенту Миловидову Д.К. в срок до 29.06.2012 осуществить перевод кредита «Металлург-Траст» в объеме 2,7 млрд. руб. с созданием резерва не более 21% с баланса компании Masterking на баланс Банка с одновременным переводом других кредитов Банка, имеющих 100% резерв, на баланс Masterking». Другими словами, как следует из этого документа, вся операция по движению кредита Златоустовскому металлургическому заводу контролировалась высшим руководством банка».









И тут возникает вопрос. Если все свидетельствует о том, что «Вадим Варшавский к фиктивному кредиту «Петрокоммерца» златоустовскому заводу не имеет никакого отношения», то почему к нему пришли следователи? Дело о кредите было возбуждено по заявлению банка «Открытие» 6 мая 2016 гола, и «обвиненной стороной мог оказаться, судя по всему, именно Вадим Варшавский», приходит к выводу автор «Комсомолки». И далее удивляется: после «решений арбитражных судов 2014-2016 годов, признавших кредит для ЗМЗ фактически фиктивным, казалось, что история не будет иметь продолжения». Но «самое странное, что следователи, как можно предположить из их действий, не знали на момент обыска, что в деле о кредите уже имелись судебные решения, которые признали кредит фиктивным. А ведь следствие длится уже полгода! Более чем странная ситуация, не правда ли? Тем более что ни о каких «вновь открывшихся обстоятельствах» в этом деле никому ничего не известно».





Таким образом, автор издания приходит к выводу, что Варшавского хотели сделать в истории с кредитом «крайним», и задается вопросом «кто и для чего пытался подставить бизнесмена?»





В результате собственного журналистского расследования «Комсомолка» перечисляет некоторые обстоятельства дела и приходит к заключению, которое, возможно, не понравилось тем, кто мог быть причастен к снятию статьи с сайта. Как следует из логических рассуждений автора статьи, хотя претензии банка «Открытие» к Вадиму Варшавскому вряд ли имеют юридическую перспективу, но банк явно мог рассчитывать, что с помощью уголовного дела сможет наделить легитимностью кредитный договор между банком «Петрокоммерц» и златоустовским заводом, и получить с бизнесмена деньги. «Как можно предположить, что 2,8 млрд. рублей в нынешней не простой ситуации в финансовом секторе для банка «Открытия» вовсе не оказались бы лишними», пишет издание.





Флаг Майдана в Кремлевском дворце





В связи с изложенными событиями газета напоминает, что банк пользуется довольно привилегированным положением у российских властей. С другой стороны, как пишет «Комсомолка», Вадим Беляев «был замечен в поддержке так называемой несистемной оппозиции в 2011-2012 годах. 1 февраля 2012 года «прогрессивный» банкир-либерал на сцене Кремлевского дворца обратился к присутствовавшим в зале людям, которых сам же и пригласил на закрытое выступление «Цирка Дю Солей», с призывом выйти на предстоящий митинг оппозиции на Якиманке и Болотной площади». Парадоксально, но после оппозиционных митингов 2011-2012 за решетку оправились десятки участников митингов. Многие, вообще, были задержаны по недоразумению, оказавшись по близости от Болотной и вступивших в пререкания с правоохранителями. А человек, которого можно назвать одним из организаторов и спонсоров акций протеста, в рамках которых, по данным российских спецслужб, готовились кровавые провокации с последующим переворотом в стиле киевского майдана, оказался «обласкан» той самой властью, против которой выступал. Согласитесь, ситуация просто невероятная. О ней как раз и рассказала ведущая газета страны.





Современный Савва Морозов захотел остаться в тени?





Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы предположить, что именно эти «скелеты в шкафу» привилегированного банкира и могли стать причиной исчезновения статьи в «Комсомольской правде», после чего остались лишь «мертвые» ссылки в топах и кэшах поисковиков. Информация об активных контактах руководителя крупнейшей в стране финансовой корпорации Вадима Беляева с системной оппозицией, о покровительстве ему со стороны руководства ЦБ, а также подозрения на то, что для решения своих вопросов он может привлекать даже федеральных силовиков, вряд ли могла, мягко говоря, понравиться финансовому олигарху. А вдруг на эти, так сказать, «шалости» банкира обратят внимание в Кремле, и начнут задавать вопросы г-же Набиуллиной о ее странной щедрости? Кстати, и исчезновение статьи в «Комсомолке», задаются вопросами на форумах некоторые блогеры, не могло ли быть оно также связано с этой щедростью? Трудно предположить, что в редакцию позвонили со Старой площади и попросили убрать информацию о современном Савве Морозове, который финансирует революцию?





Если уж ЦБ находит государственные миллиарды для «Открытия», то почему Беляеву не выделить из них несколько миллионов не только на поддержание оппозиции, но и на блокирование негатива о себе в ведущих средствах массовой информации?





Только подобные действия, которые не может позволить себе даже президент страны, могут обернуться для Беляева еще большим скандалом. Скрыть информацию все равно не получилось, а вот возможный подкуп СМИ привел лишь к дополнительному скандалу.



