Битва за русских. Часть II

Битва за русских. Часть I

Кто подставил Путина

Слово, как известно, не воробей, вылетит – не поймаешь.

Вся лавина негатива, порожденного вбросом в общество идеи о законе насчет «российской нации», падает, конечно же, на голову лично президенту Владимиру Путину. Как говорят в неакадемических кургах, за базар приходится отвечать.

Удивляет в данной связи, впрочем, не столько критическое отношение общества к проекту, сколько сам факт выступления Путина на данную тему. Ведь область национальных отношений, прямо скажем, не его амплуа, никаких успехов здесь, если не считать чеченского пожара, залитого не столько кровью, сколько бюджетными деньгами, мы у него не видим. Как теоретик в этой области президент откровенно слаб, на мой взгляд (критику его программной статьи 2012 года я недаром опубликовал в интернете под названием «Разминулись», имея в виду концептуальное расхождение с правами и интересами русского народа). Зачем же было соваться в воду, не зная броду?

Отмечу важное обстоятельство: за годы своего нахождения у руля России, Путин расчистил немало завалов, доставшихся ему в наследство от Ельцина в самых различных областях политики и экономики. Он, в частности, подверг радикальной ревизии внешнюю политику, административную систему, военное строительство, отчасти экономику и многое, многое другое. И только в области национальной политики все либо осталось, как при Ельцине, либо даже существенно ухудшилось, если приглядеться к положению русского народа.

Странно и удивительно, не правда ли? А впрочем – нисколько. Ведь основные руководящие и направляющие персоны в области национальной политики, разрабатывающие концепции и стратегии, консультирующие президента и вкладывающие ему в уста те или иные принципиальные положения, не изменились с ельцинских времен. Им он доверяет, на их теоретические положения опирается, их наставлениям следует.

Кто же эти люди, превратившие президента Путина в заложники своих убеждений и представлений о должном? И в чем же состоят эти представления?

Чтобы понять эти важные вещи, обратимся к истории принятия основнополагающего документа, на который ссылается сегодня президент. Это «Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации» (утверждена указом свежеизбранного президента Путина в конце 2012), прямым следствием которой является нынешняя инициатива с «российской нацией».

Рассчитали без хозяина

Чем примечательна, в первую очередь, действующая Стратегия национальной политики России, согласно принятому документу?

Это превосходно заметили даже депутаты парламента Якутии из своего далекого далека, написав в отзыве на проект: «Русский народ низведен до понятия "этническая общность”, нет понятия "государствообразующий народ”, самоопределение которого создало де-факто государство Российской Федерации».

В ходе обсуждения Стратегии весомо прозвучал также голос Всемирного русского народного собора , который п ринял резолюцию, где указывалось на недоработки проекта. Главная мысль: необходимо законодательно обеспечить права и интересы русского народа в России в такой же степени, как это сделано в отношении других народов. О чем забыли авторы Стратегии. Но и этот голос прозвучал втуне.

Что же на самом деле предлагает Стратегия национальной политики государствообразующему народу России? Что русские – 80 % населения – могут найти в ней для решения своих национальных проблем?

Ответ напрашивается сразу и однозначно: НИЧЕГО.

При первом же взгляде на Стратегию становится ясно, что в ней полностью отсутствует понимание той простой истины, что русский вопрос является ключевым для решения проблемы национальных отношений в России. Да и вообще отсутствует понимание причин межнациональных противоречий и напряженности, как будто текст писали инопланетяне. Не только Манежка-2010, но и распад СССР по национальным границам, похоже, ничему не научили авторов.

Между тем, сегодняшнее положение русского народа не таково, чтобы можно было беспечно отмахнуться от угроз, стоящих перед его национальным бытием. Например, от факта его разделенности, от факта его многоступенчатого геноцида в ХХ веке, от факта его депопуляции, истощения и искажения генофонда, от факта его культурной и биологической деградации, от попыток отделить от него русские субэтносы, как это когда-то уже произошло с украинцами и белорусами.

Вспомним, однако: русский народ уже был назван «государствообразующим» в одном из текстов президента Путина еще в бытность его председателем Правительства РФ. И предыдущий проект Концепции госнацполитики, подготовленный Министерством регионального развития, содержал в себе данный важнейший тезис о «государствообразующей роли русского народа».

Вопреки этому, новый документ, над которым поработали целых четыре бывших министра по делам национальностей – Валерий Тишков, Вячеслав Михайлов, Владимир Зорин, Рамазан Абдулатипов – таких слов уже не содержит. В тексте «Стратегии» о русских лишь сказано коротко и неясно насчет «объединяющей роли русского народа» и о том, что Россия создавалась как «государство, системообразующим ядром которого исторически выступает русский народ». Все. Больше о русском народе, как ни ищите, ничего существенного в тексте нет. Ни одного слова о русских проблемах и путях их решения в документе не найти.

Надо прямо сказать, что авторы Стратегии национальной политики оказали Кремлю дурную, медвежью услугу. Они умудрились полностью, притом демонстративно проигнорировать угрозы и вызовы, стоящие сегодня перед русским народом.

Отчего же так получилось? Почему возник подобный идейный вакуум?

Дело в том, что Стратегию национальной политики в нашей стране России, названной так по имени русских, принимали, можно сказать, без русских и не для русских. Посудите сами: в составе Совета при президенте России по межнациональным отношениям, нашли свое – подчеркну: официальное и полномочное! – представительство многие народы нашей страны. К примеру, армяне, ассирийцы, украинцы, татары, цыгане, карачаевцы, казахи, лезгины, белорусы, поляки, греки, азербайджанцы, евреи, чуваши, корейцы и даже коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации имеют в Совете свое – снова подчеркну! – законное представительство.

И только русские оказались лишены сколько-нибудь легитимного представительства, поскольку ни заместитель главы Международной общественной организации «Всемирный Русский Народный Собор» Валерий Ганичев, ни председатель Общероссийской общественной организации «Родина – Конгресс русских общин» Алексей Журавлев никогда не имели никакого законного мандата на представительство интересов русского народа. Недаром в списке членов Совета рядом с их именами стоит уничижительное и невнятное выражение «по согласованию». Кто, что и с кем согласовывал – об этом документ молчит. Но уж во всяком случае, не с русским народом.

Таким образом, представлять русских, защищать их права и интересы в Совете по межнациональным отношениям оказалось некому. Довольно нелепо было бы ждать от такого состава Совета исправления перекосов в межнациональных отношениях.

Немаловажным приходится считать и то обстоятельство, что руководителем Рабочей группы по написанию Стратегии оказался Вячеслав Михайлов, известный в осведомленных кругах своей русофобией. Ничем не лучше него и два других министра по делам национальностей гайдаровско-ельцинского призыва, Тишков и Зорин (подробности ниже).

В итоге, ознакомившись с пресловутой Стратегией, русский человек может только руками развести со словами: «Без меня меня женили». А еще точнее было бы сказать словами русской поговорки: «Рассчитали без хозяина».

Стратеги национальной политики в России: кто они

Реальными авторы Стратегии, столь показательно игнорирующей государствообразующий народ России, является тройка экс-министров: Тишков, Михайлов, Зорин. Вот они-то и мудруют, заправляя национальной политикой в России с того самого 1992 года, когда в министерское кресло сел демократ «первой волны», либерал гайдаровского призыва, убежденный западник Тишков. Несмотря на отставки, они сумели составить тройственный союз и взять под свой жесткий контроль национальный вопрос в нашей стране. Отчасти это обусловлено личными связями и интересами (например, в 2009 году Тишков «пригрел» научно беспомощного Зорина и сделал своим замдиректора по науке в Институте этнологии и антропологии РАН), но в большей степени – общей идейной платформой. На мой лично взгляд – русофобской.

В этой тройке один – Тишков – является теоретиком, поставщиком идей; двое других – вообще ничего, на мой взгляд, не понимают в теории, зато оба матерые аппаратчики, прошедшие школу партийной и государственной службы. Административным мотором является Вячеслав Михайлов, он больше на виду; главным идеологом – Валерий Тишков. А Владимиру Зорину более всего подходит расхожая некогда формула «… и примкнувший к ним Шепилов», поскольку самостоятельного значения эта фигура не имеет. Однако по обстоятельствам коренник и пристяжные порой меняются местами. Расскажу о них поподробнее, чтобы читателю стало понятнее, в чьих руках находится тот участок мозга президента Путина, который призван осмысливать национальный вопрос. Пойдем от меньшего к большему.

Владимир Юрьевич Зорин родился 68 лет назад на Украине, в Виннице, примыкающей к западноукраинским областям, где и рос поначалу. Высшее образование пришлось получать в Ташкенте, в Институте народного хозяйства. Карьеру делал через комсомол и партию, в 1987-1991 гг. был даже членом ЦК КП Узбекистана, а в 1986-1993 гг. – депутатом ВС УзССР. При этом в 1988-1990 гг. занимал пост второго секретаря Каракалпакского обкома КПСС. Выдавленный известными обстоятельствами из Средней Азии в Россию, в 1993-1995 гг. вынужден был работать учителем истории и обществоведения, но потом, видимо, сработали старые связи, и Зорин оказался заместителем руководителя Территориального управления Федеральных органов исполнительной власти в Чечне. Вступив в черномырдинский «Наш дом – Россия», стал в 1996 году депутатом ГД РФ и возглавил там (как очевидец украинской, узбекской, каракалпакской и чеченской этнических групп, надо полагать) Комитет по делам национальностей: судьбоносный ход. В дальнейшем карьера шла привычно – по партийной линии: в 2000 г . заместитель руководителя исполкома Политсовета НДР, затем член президиума политсовета ОПОД «Единство». В 2001 году стал в правительстве Михаила Касьянова министром по делам национальностей («без портфеля», поскольку само министерство было ликвидировано в том же году) и был отправлен в отставку вместе с Касьяновым в 2004 году.

Будучи министром, Зорин не терял зря времени и быстренько, через три года после кандидатской, защитил в 2003 г . докторскую диссертацию по теме «Государственная национальная политика в России: историко-политологический анализ» [1] . Богатый опыт партийного карьериста помог и тут: Зорин защищался в Академии госслужбы, где профильную кафедру национальных, федеративных и международных отношений с 1998 г . возглавлял бывший министр того же министерства Вячеслав Михайлов. А в научных консультантах (так пропечатано на титуле диссертации) официально числятся два других министра: Тишков и Абдулатипов. Умно! Вот тогда-то Зорин и принес этим сильным мира сего свой вассальный оммаж, что весьма помогло ему в дальнейшем. Ведь на первых же страницах диссертации мы читаем комплименты все троим, которых автор в алфавитном порядке льстиво именует кого «авторитетным исследователем и политиком», кого обладателем «многогранного научного и политического опыта участия в национальной политике», кого «крупным этнополитологом»…

Что касается самой диссертации, я процитирую, чтобы избежать упрека в субъективности, известного либерального философа-этнополитолога В.С. Малахова: «Чиновники, ответственные за проведение "национальной политики”, маневрируют, строя свою речь таким образом, чтобы их высказывания не поддавались однозначному толкованию. Непревзойденный мастер такого маневрирования – Владимир Зорин. В докторской диссертации,.. можно прочесть: "Полноправными субъектами национальной политики […] являются все без исключения российские этносы. Точно также все нации и этнические группы страны в равной степени являются государствообразующими народами Российской федерации, что отнюдь не преуменьшает исторической роли русского народа – стержня государственности, собирателя российских земель и первосоздателя общего государства”… Зорину, как и многим другим чиновникам, свойственно нечеткое использование терминов – их смысл постоянно "плывет”, иногда меняясь в пределах одного высказывания. "Национальная” политика незаметно перетекает в "федеративную”, и наоборот, "национальные меньшинства” и "коренные малочисленные народы” употребляются то как синонимы, то как разные понятия. Тексты Зорина местами представляют собой простой набор лозунгов, семантической несовместимости которых автор как будто не замечает: "сохранение единства и целостности территории» и «самоопределение нации”, "обретение российским народом и государственной властью новой идентичности России” (буквально так) и "задачи многонационального содружества”, готовность "развивать гражданское общество” и приверженность "равноправию народов”» [2] .

Эта идейная и терминологическая путаница – фирменный стиль любого карьериста, цель которого не наука, а место под солнцем. От такого родимого пятна Зорину, на мой взгляд, не удалось избавиться и с возрастом. Как говорится, каков в колыбельку, таков и в могилку. О демократической субстанции в голове доктора политических наук могут свидетельствовать такие жемчужные зерна из диссертационной кучи:

«Гармонизация межэтнических отношений, прочность федеративной России и ее способность устойчиво развиваться в качестве целостного социально-политического организма соответственно требованиям новой эпохи во многом зависят от успехов укрепления рыночных основ экономики и совершенствования государственности как свободного сожительства населяющих ее народов. Определяющую роль играют также эффективное решение всего комплекса проблем модернизации общества, полноценная интеграция страны в мировое сообщество на демократических началах»;

«Мультикультурализм… как политическая философия и как практика он может помочь совершить постепенный важнейший переход от формулы многонационального народа к нации как гражданству». И т.п.

Штампы, клише ельцинской эпохи навсегда, похоже, застряли в уме Зорина. Не имея собственных выношенных и обоснованных взглядов, он «взглянул окрест себя» и обнаружил готовую идейную матрицу Валерия Тишкова, к которой и счел за лучшее прилепиться. В его списке литературы – добрый десяток тишковских работ, а в тексте отчетливый привкус идей «научного консультанта». В частности, в таком выводе-рекомендации, венчающем автореферат докторской: «Обновленная этнокультурная политика в России призвана преодолеть прежде всего жестко групповое видение субъекта политики, который в разных обществах определяется по-разному: этносы, расы, нации, меньшинства и т.д. Академический анализ и политика призваны отказаться от убежденности в изначальном существовании неких социальных группировок людей, по которой у гражданина и у группы в целом есть потребности, интересы и права и даже отдельная "этническая правосубъектность”».

Этот пламенный призыв всем отказаться от своей врожденной этничности, от признания роли этносов как субъектов истории, от признания за каждым этносом своих этнических прав и интересов – первый шаг к концепту «советского народа», «российской нации» или любому аналогичному воображаемому сообществу. Главным движителем чего и является как раз Тишков.

Вячеслав Александрович Михайлов в составе пресловутой тройки выполняет роль резонера, отважно жертвующего своей репутацией, громко провозглашая условленные программные тезисы. Нимало не заботясь о том, что в свое время говорил нечто противоположное. Так сказать, «дедушка старый, ему все равно» – в текущем году ему исполнилось 78 лет.

Михайлов – такой же продукт партийной номенклатуры, как Зорин, только постарше, покруче (как и тот, кстати, он выходец с Украины, но – Западной, что примечательно). И история его, на мой вкус, куда померзее. Многие из нас еще хорошо помнят, как делались карьеры этого класса советских людей. А если кто забыл – Михайлов может считаться эталоном самой отвратительной, партийно-идеологической, породы из всех разнообразных советских карьеристов.

Его almamater – Львовский университет, где он окончил курс и аспирантуру по высоко конъюнктурной кафедре истории КПСС, защитив в 1970 году кандидатскую диссертацию по теме: «Деятельность партийных организаций западных областей Украины по интернациональному воспитанию населения». Научную ложь и убожество возмещал должностным ростом: работал замсекретаря парткома, затем старшим преподавателем кафедры истории КПСС все того же университета.

С 1972 года Михайлов вовсе ушел на партработу: в 1972-78 годах заведовал отделом пропаганды и агитации Львовского обкома Компартии Украины, в 1984-1987 годах стал секретарем Луганского обкома Компартии Украины. (Триумф «незалежной и самостийной» именно в ту эпоху готовили такие же «интернационально воспитанные» выходцы с Западной Украины, окопавшиеся в органах власти.) А в 1983 году, уже вознесенный в ЦК КПСС, защитил в Академии общественных наук, главной кузнице партийного руководства, очередную диссертацию на ту же тему: «Деятельность КПСС по формированию и углублению интернационалистского сознания трудящихся западных областей Украины (1939-1981 гг.)».

Так делались в те времена научно-партийные карьеры! Сравните темы обеих диссертаций и «почувствуйте разницу». Ну, а результат деятельности КПСС по воспитанию интернационалистов на Западной Украине мы видим сегодня воочию. Ведь именно в те годы недобитые бандеровцы проводили массовую инфильтрацию во все властные и околовластные структуры, в массовом же масштабе отравляя умы и готовя реванш украинского национализма. Это как же надо было изолгаться, чтобы восхвалять несуществующие успехи партийного воспитания! Кто бы из порядочных людей пошел по такому пути? Читать диссертации беспринципного лгуна Михайлова, исполненные демагогии и вранья, тошно – никому не пожелаю.

Однако в Москве ловкий карьерист-партократ, вчерашний «западенец», сумел, однако, стать с 1987 года заведующим сектором теории наций и национальных отношений Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Очевидно, среди партийных бонз за ним закрепилась репутация тонкого знатока национального вопроса. В 1987-1991 гг. Михайлов уже – сотрудник аппарата ЦК КПСС, ему доверили стать завотделом ЦК КПСС по межнациональным отношениям.

Партийные структуры, оставшиеся от коммунистов, уже почти ничего не значили при новом режиме, но это не помешало Михайлову продолжать успешную карьеру. В начале Перестройки он и сам мгновенно «перестроился», перекрасился в модный цвет: в 1992 году стал заместителем председателя Исполкома Движения демократических реформ. И вот он уже в 1992-1993 годах – профессор кафедры политологии МГИМО МИД РФ, еще одной кузницы кадров былого коминтерна.

Но, видимо, профессорствовать понравилось меньше, чем руководить, и с 1993 года Михайлов на работе в Министерстве по делам национальностей РФ, где, пересидев троих быстро менявшихся министров, сам стал министром в 1995 году. В 1998 году этот пост пришлось передать Е.С. Сапиро, который вскоре уступил его Р.Г. Абдулатипову. Абдулатипов, человек профессионально подготовленный (редкость на этой должности), открыл в своем ведомстве Отдел русского народа, поручив его возглавить А.В. Никонову. Но в мае 1999 года в кресло министра повторно сел Михайлов…

Что сделал этот новый-старый министр первым делом? Правильно: немедленно разогнал Отдел русского народа и уволил Никонова! Что тому причиной? То ли ярая затаенная русофобия, которую этот «западенец» вывез с собой из Львова? То ли те самые успехи КПСС по воспитанию интернационализма на Западной Украине и лично в г-не Михайлове? У меня нет ответа, но сам поступок слишком характерен, говорит за себя.

К тому моменту, когда Михайлова в очередной раз «попросили» из Миннаца в 2000 году, он уже два года состоял завкафедрой национальных, федеративных и международных отношений Академии госслужбы при президенте России, ректором которой является Владимир Мау, один из тех, кого Михаил Делягин метко называет «светочами тьмы». Где и доживает теперь свой век, козыряя наградами, степенями и званиями, заменяющими, как можно думать, совесть и знания.

Не эти ли степени и звания, вкупе с дутой репутацией обладателя – цитирую Зорина – «многогранного научного и политического опыта участия в национальной политике», внушили столь великое доверие нашему президенту, не проходившему этнополитику ни в школе, ни в вузе и привыкшему доверять «специалистам»? Ох уж, эти лжеученые, обоснователи и восхвалители заслуг КПСС по воспитанию интернационалистов на Западной Украине! Привычно выдающие черное за белое…

Но прежде, чем рассказать о том, какими идеями манипулирует этот «опытный специалист», какой концепт его устами и усилиями продвигает тройственная группировка, захватившая командные высоты в национальной политике России, надо поведать читателю о личности «главаря банды» – Валерия Тишкова.

Валерий Александрович Тишков – коренник в нашей «тройке», заслуживающий особого внимания. Он политический тяжеловес, до недавнего времени директор, а ныне научный руководитель головного НИИ этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая (ИЭА РАН), убежденный конструктивист (т.е. сторонник теории нации как «воображаемого сообщества») и либерал-демократ первой волны, исполнявший в правительстве Гайдара должность самого первого министра по делам национальностей.

Он оказался в команде Гайдара не случайно. Мы помним, как в 1990-е годы лоб в лоб столкнулись две силы, обе с открытым забралом. За ними стоят два концепта, два видения судьбы России, ее прошлого, настоящего и будущего. «Россия – государство русского народа», – провозгласил Иоанн, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский от лица одной из этих сил, русской и державнической. «Россия как государство русских в XXI веке не имеет смысла», – ответил ему на съезде СПС премьер-министр Егор Гайдар от лица другой силы, инородческой, русофобской и либеральной.

Понятно, что всем своим существом Гайдару оказался близок Тишков, который прославился публичным разъяснением с трибуны Федерального Собрания, что единого русского народа не существует (в 2013 году на круглом столе «Россия и русские в XXI веке» он вновь заявил, что такой общности, как русские, нет), а также многолетними исключительными усилиями по навязыванию обществу мертворожденного проекта «российской нации» по аналогии с бывшим «советским народом».

В свое время в «Нашем современнике» была размещена моя статья «Шорных дел мастера», где я подверг обстоятельной критике научные и общественно-политические позиции Тишкова, выраженные в книгах и статьях. И в дальнейшем не раз подробно разбирал его взгляды как этнополитика [3] . Не буду здесь повторяться. Самое поразительное, что открывается при чтении работ Тишкова, это его принципиальное нежелание хоть как-то подкреплять аргументами свои основные тезисы. И выход из этого тупика он находит самый примитивный. Не в силах ничего доказать на деле сам, он взывает к западным авторитетам: Барт, Дойч, Геллнер, Хобсбаум и др. Реальная цена этим авторитетам невелика [4] , но академика это не останавливает. Тишков поистине великолепен как манипулянт, способный легко заморочить голову не слишком сведущим людям – с таким апломбом умеет преподносить он даже самые сомнительные истины.

Что же касается его общественной деятельности, я оценил ее так: «самоуверенный лжепророк, бесконечно далекий от реалий и потребностей нашей Родины, вельможный русофоб и добросовестный агент антирусских сил». Аргументы следуют ниже.

Если Михайлов и Зорин в науке – простые конъюнктурщики, мастера-исполнители политического заказа, то позиция Тишкова не случайна, она исходит из его научных и политических (западнических, демократических и русофобских) убеждений. Конструктивист, полагающий несуществующими в реальности такие «конструкты», как раса и этнос, он как ученый занимает сомнительную позицию, руководя изучением того, чего, по его мнению, нет в природе. Какое-то сугубое шарлатанство! Этот своеобразный ученый, вызревший на изучении канадского и американского этнополитического опыта, мечтает пересадить сей «образцовый опыт» в Россию. И не жалеет на то усилий.

Тишков отличается тем, что не верит в будущность этносов вообще. Ну, не будет в будущем никаких там народов-этносов – и отлично! Хороши говорящие за себя названия принципиальных работ высокопоставленного этнолога: «Забыть о нации», «Реквием по этносу» и т.п. Это безнациональное будущее он и стремится приблизить всеми силами для нас по принципу: падающего – толкни.

Сразу вспоминается ленинский афоризм: «Нации – буржуазные выдумки». Вообще, похоже, именно коммунистическая утопия в специфической ленинской интерпретации покорила и определила некогда сознание Тишкова. Ведь что Ленин утверждал? А вот что: «целью социализма является не только уничтожение раздробленности человечества на мелкие государства и всякой обособленности наций, не только сближение наций, но и слияние их»; «пролетарская партия стремится к сближению и дальнейшему слиянию наций»; пролетариат должен поддерживать «все, помогающее стиранию национальных различий, ... все, ведущее к слиянию наций». В марте 1919 г . Ленин вновь утверждал, что мир без наций – «это великолепная вещь и это будет», жаль только, что не скоро. И т.д. Формулировки Ленина стали основополагающими для советской философской мысли на весь срок существования СССР, они использовались как руководство к действию. Фундаментальная статья «Нация» в «Философской энциклопедии» (М., 1960-1970) недаром завершается совершенно недвусмысленно: «Коммунизм не может увековечивать и консервировать национальные особенности и различия, ибо он создает новую, интернациональную общность всех людей, интернациональное единство всего человечества. Но такое единство и полное слияние наций осуществятся только после победы социализма и коммунизма во всемирном масштабе».

Надо полагать, увлеченный ленинскими идеями Тишков (он оставался в КПСС до самого роспуска партии) и устремился к проведению подобного опыта слияния, для начала, в масштабах России. Этакий своего рода Троцкий, слуга мировой революции, экспериментирующий над нами грешными, но – в этнополитике.

Большевистская закваска – а большевики никогда ничего не понимали в национальном вопросе и, поскользнувшись именно на нем, погубили Советский Союз – как видим, проступает трупным пятном на всех троих главных толкачах «российской нации». Это очень характерно и многое объясняет. Пусть эти вчерашние коммунисты быстренько перекрасились сегодня в демократов, но мечта о безнациональном будущем человечества оказалась привита к ним накрепко. Боже, храни Россию от судьбы СССР!

Но о взглядах Тишкова и Кº, которые тот умудрился транслировать президенту Путину, а через него и всей России, я расскажу ниже. Пока на переднем плане личность и карьера экс-министра. Ведь мы должны понять, с кем имеем дело.

Тишков – фигура немалая и неслабая в раскладе политических сил, заметно влиявшая на всю национальную политику начиная с 1989 года, когда в журнале «Коммунист» вышла его программная «демократическая» статья «Народы и государство». В ней он впервые предложил «выход из теоретического тупика – в отказе от термина "нация” в его этническом значении и сохранении того его значения, которое принято в мировой научной литературе и международной политичечской практике, то есть нация – это согражданство». Неважно, что автор соврал читателю насчет общепринятости термина. Важно, что он публично отрекся от отечественной традиции в этнологии и «лег» под франко-американскую традицию, присягнул на верность идеалам Запада. После этой решительной манифестации восходящие к власти демократы отметили автора и возвели высоко. В том же 1989 году Тишков, для начала, возглавил ИЭА РАН.

Его карьера как ученого была всецело внеположна России с ее проблемами: и кандидатская (Исторические предпосылки канадской революции, 1969), и докторская (Освободительное движение в колониальной Канаде, 1978) диссертации посвящены «стране кленового листа», как и монография «История Канады» (1982, совместно с Л. В. Кошелевым), и др. С Канады он переключается на Америку: «История и историки в США» (М., 1985), «Коренное население Северной Америки в современном мире» (М., 1990), «Америка после Колумба: взаимодействие двух миров» (М., 1992), «Американские индейцы: новые факты и интерпретации» (М., 1996), «Экология американских индейцев и эскимосов» (М., 1988, ред.) и т.д.

С таким-то багажом, насквозь пропитавшись западными, в особенности американскими, стандартами, установками, критериями, нравственностью и методиками, он принялся судить и рядить о нормах и идеалах межнациональных отношений в России, принялся по этим стандартам и установкам кроить концепцию российской национальной политики. Подобная стажировка «демократа первой волны» как нельзя более устраивала антирусскую либерально-демократическую власть, пытавшуюся во всем переделать Россию на западный манер. Что и отразилось на карьере автора.

Правда, в министрах он пробыл недолго и вылетел именно из-за того, что не зная меры в своих русофобских устремлениях, отказался завизировать указ о казачестве, подготовленный влиятельным тогда Сергеем Шахраем. Тот и пришел ему на смену.

Высокий пост Тишкову пришлось оставить, но для режима такой ценный кадр не мог же потеряться! Вплоть до самого упразднения Миннаца в 2001 году он бессменно входил в его коллегию, и при Михайлове, и при Зорине, продолжал влиять на формирование национальной политики в стране (о чем легко судить по «успехам»). Готовил еще для Ельцина самую первую Концепцию национальной политики; в дальнейшем это стало его перманентной обязанностью и при Путине. Входил в Экспертный Совет Комиссии при Президенте РФ по противодействию политическому экстремизму. 6 марта 1998 вошел в состав Правительственной комиссии по реализации Концепции государственной национальной политики. А в сентябре 2005 года был утвержден президентом в качестве члена Общественной палаты РФ, где возглавил Комиссию по вопросам толерантности и свободы совести. Ну и, наконец, принял самое активное участие в разработке той Стратегии госнацполитики, о которой говорилось выше.

Словом, добрые (недобрые!) четверть века именно рекомендации и/или указания Валерия Тишкова лежат в основе национальной политики в России. «Старый конь борозды не портит», – говорят в таких случаях одни. «Ибо он в ней спит», – добавляют другие.

О, если бы спал! Говоря о научных и общественных «заслугах» Тишкова, нельзя не упомянуть, скажем, о его вкладе в российскую перепись населения 2010 года. Именно по его рецептам в ИЭА РАН были составлены скандальные перечни возможных ответов по вопросам национальной принадлежности граждан, которые сдуру утвердил Росстат приказом № 74. В приложении был дан алфавитный список (номера кодов опущу) всех имеющихся в стране, по мнению ИЭА, национальностей, числом, оказывается, 1840. Среди них: «затундренные крестьяне», «мамоны», «фараоны», «папуасы», народ «хули» (есть ещё и «папуасы хули», а помимо «украинцев» есть еще и «хохлы»), «граждане Земли», «граждане мира», «земляне», «космополиты», «советские», «люди без нации», «без национальной принадлежности», «без национальности», «не определились», «неизвестно», «жители вселенной», «иностранцы», «советские», «интернационалисты», «мулаты», «метисы», «полукровки».

Особенно постарались авторы, чтобы раздробить, расчленить именно русский народ на возможно большее количество отдельных идентичностей, оторвать от него куски и кусочки. Мало того, что просто русских разделили на «руснаков», «русняков», «русских», «русских казаков», «русских немцев», «русских поморов», «русско-устьинцев», «семейских», «старожилов», «ведороссов», «ведруссов», «великороссов», «кацапов», «чалдонов», «челдонов» и просто «витебских». Так еще и русские субэтносы разделили в свою очередь на «поморов канинских» и «поморов русских», «старожилов ленских» и «старожилов обских», а казаков на «казаков с любым языком, кроме калмыцкого и украинского», «казаков с языком калмыцким», «казаков с языком украинским» и «казаков русских». Справедливости ради скажу, что подобному дроблению подверглись и другие народы.

Для чего все это было сделано «добросовестными учеными»?

Если отвлечься от скверного, дешевого, явно издевательского юмора под «научным» соусом (за подобный юморок надо бы отвечать по статье «преступная халатность»), какую цель могли преследовать составители такого списка? На мой взгляд, более чем серьезную: шутя и играя, размыть национальную идентичность больших народов, атомизировать их, спровоцировать психологию отщепенчества, поставить под сомнение и разрушить чувство этнической общности. А в итоге снизить статистическую цифру удельного веса крупных народов. Русских, прежде всего. Напомню, что по итогам предудыщей переписи 2002 года, государствообразующая нация – русские (великорусы, белорусы, малорусы) составили 85% населения страны. Только русских-великорусов 80%. Понятно, такие цифры для тишковых – как бельмо на глазу…

Дьявольская провокация, просто настоящая диверсия против этносов, обреченных теоретиком Тишковым на исчезновение! Все ради сотворения мифической безнациональной «российской нации», конечно. К счастью, повелось на эту провокацию лишь ничтожное число шалунов и отщепенцев, так что итоговый список народов России уменьшился почти в десять раз по сравнению с предложенным тишковцами. Кстати, русскими признали себя 81 % жителей России, а с белорусами и малорусами-украинцами получилось 83 %. Но зато в России обнаружились теперь «эльфы», «орки» и «гномы». Спасибо волшебнику Тишкову, превесело развлекающемуся на денежки налогоплательщиков!

Между тем, Тишков, целеустремленно воплощая в России свои бредовые воззрения, не забывает и о земном-насущном. Он весьма преуспел в создании общественных структур, приносящих статус и деньги. Проявив смекалку и изобретательность, он создал, к примеру, Общероссийский союз общественных объединений «Российская нация» (2007).

Этот ОСОО образован в рамках реализации Программы политических действий «Многонациональный народ России: этнокультурное многообразие – гражданское единство», которую приняла партия «Единая Россия». Издает с 2008 года мало читаемый журнал «Вестник российской нации». Как видим, свою излюбленную идею Тишков начал продвигать давно и весьма издали, поскольку сам же и был автором той программы ЕдРо.

Политический антураж этой хитрой структуры слеплен со знанием дела. Сопредседатели ОСОО «Российская нация», помимо самого Тишкова, – заместитель председателя Центрального банка России Александр Порфирьевич Торшин (ни много ни мало), а также тихий чечнец Абдул-Хаким Султыгов, экономист и политолог, в 2000-2002 гг. замруководителя аппарата Комитета ГД РФ по делам национальностей, ныне профессор МГУ и главный редактор журнала «Вестник Российской нации». Имея такого сопредседателя как Торшин, организация вряд ли бедствует. Ну, а Султыгов хорош для представительства и вряд ли мешает Валерию Александровичу. Они оба входят также в Правление ОСОО, а с ними такие экзотические фигуры, как председатель Московского общества татарской культуры «Туган тел» Дамир Серажетдинов и президент Межнациональной футбольной лиги Дауд Хучиев. А в члены совета Тишков предусмотрительно набрал, в том числе, таких вип-персон: Абрамян А.А. – президент Союза армян России; Абдулатипов Р.Г. – глава Республики Дагестан; Брод А.С. – председатель ООО Юристы за права и достойную жизнь человека; Гильмутдинов И.И. – председатель комитета ГД РФ по делам национальностей; Мень М.А. – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства; Мосин М.В. – председатель Ассоциации фино-угорских народов; Мухаметшин Ф.Х. – председатель госсовета Республики Татарстан; Сванидзе Н.К. – директор Института массмедиа РГГУ; Тарпищев Ш.А. – президент Федерации тенниса России; Хлопонин А.Г. – зампред федерального правительства; Шахназаров К.Г. – председатель правления киноконцерта «Мосфильм»; Яковлева Т.В. – замминистра здравоохранения

И эта милая компания тоже развлекается, как может, на те же денежки налогоплательщика. Так, в 2008 году они, например, учредили Орден «Российская нация» – «общенациональную общественную награду». Цитирую сайт этой конторы: «В соответствии со Статутом, Орденом награждаются граждане, субъекты и муниципальные образования, учреждения и организации Российской Федерации, в том числе учреждения науки, культуры и образования, российские академии наук и творческие союзы, профсоюзы, религиозные объединения, национально-культурные общественные объединения, объединения работодателей, предпринимательские структуры, включая организации малого и среднего бизнеса, политические партии и другие общественные объединения, творческие коллективы, СМИ, другие учреждения и организации – за особые заслуги перед российской нацией и государством, значимый вклад в обеспечение национального единства, укрепление российской государственности, развитие гражданского общества, социально-экономическое развитие России (федеральный, региональный и местный уровни), обеспечение межэтнического согласия и межконфессионального диалога, профилактику ксенофобии и экстремизма, поддержку русского языка, традиционной культуры и языков народов Российской Федерации, укрепление обороноспособности и защиту Отечества». Во как!

Наградной совет возглавляет Первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.П.Торшин (умно: банкиру и карты в руки!). Орден имеет форму восьмиконечной звезды, а-ля орден Андрея Первозванного, вручается с наградным дипломом. Список награжденных не публикуется, но красоту замысла оценить нетрудно: достаточно раздать орденок сильным мира сего, и они уж точно не станут противодействовать конструированию «российской нации», а то и помогут. Дешево (орден не из драгметаллов) и средито!

Вот такая весьма представительная общественная организация с Тишковым во главе уже десять лет с 2007 года вела, наряду с ИЭА РАН и другими официальными и неофициальными инстанциями, планомерную осаду правящих кругов во имя «российской нации», пока остальные граждане мирно спали, ни о чем таком не подозревая. Не знаю, состоит ли Путин в рядах знатных тишковских орденоносцев, но плоды этой настойчивой непубличной деятельности явно сказались и в принятии Стратегии госнацполитики в 2013 году, и 31 октября 2016 года в Астрахани.

Кстати, о деньгах (о них в наши дни всегда кстати). Напомню, что идея создания «российской нации» – не из дешевых. 25 августа 2013 года лично премьер-министр Дмитрий Медведев (кавалер ордена?) утвердил федеральную целевую программу «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России» на 2014-2020 годы. Ранее в проекте ФЦП финансирование программы было заложено с размахом, в объеме аж 38 миллиардов рублей, но в ходе работы оно было сокращено (надо же и совесть иметь!) до всего лишь 6,8 миллиарда рублей, из которых около 4,6 миллиарда выделит федеральный бюджет.

Основным разработчиком ФЦП названо Минрегионразвития, но что-то мне подсказывает, что и тут без Тишкова не обошлось. А чему бы удивляться? Не случайно же он поделился однажды с публикой самым заветным, своим credo : «Человек рождается и живет пре­жде всего не для служения группе/нации, а для собственного социального преуспевания. И свободу индивид обретает не в ассоциации, а в диссоциации от группы» [5] . Этот эгоцентрический, если не солиптический принцип «демократического устройства общества» («шкурный подход» по-нашему) Тишков считает настолько важным и ценным, что дословно повторяет его в книге еще раз [6] . Ну, у него слова с делом не расходятся, видно: преуспел в натуре.

Работу в правительственных инстанциях и ОСОО «Российская нация» Тишков сочетает с руководством головным НИИ этнологии и антропологии РАН. В кресло директора он после смерти академика Ю.В. Бромлея избрался, если верить слухам, по недоразумению: каждая из двух основных противоборствующих группировок (патритоты и демократы) почему-то сочла его своим. С тех пор он сам и его сотрудники, такие как С. Абашин, С. Соколовский, Е. Филиппова, В. Шнирельман, или бывшие сотрудники, или ученики делают все возможное, чтобы привить российскому научному сообществу – псевдонаучную идеалистическую конструктивистскую ересь. Работая на гранты и при поддержке западных фондов – Фонда Д. и К. Макартуров, Фонда Сороса, Фонда Форда и др. – они проводят форумы, готовят и издают доклады, брошюры и книги, «доказывая» нам, что расы и этносы – фикция. В этом им изо всех сил помогают и весьма далекие от естественных наук специалисты – философы и правозащитники.

Не брезгует Тишков и полицейскими функциями, организовав для этого во вверенном ему институте специализированный Совет по независимым экспертным исследованиям – именно для борьбы с инакомыслием. Тесно сотрудничая с филиалом американо-еврейской Антидиффамационной лиги, известным под названием Московское бюро по правам человека, он отчасти превратил вверенный ему институт в мастерскую политических доносов, в лавку продажных экспертиз (директору МБПЧ А.С. Броду случалось оплачивать из заокеанских средств выход подобных трудов Института, в которых сам же и участвовал). Тандем сложился хоть куда: Брод указывает на очередной объект травли, а Тишков обеспечивает процесс заказными экспертизами, вовлекая в нечистые политические игры зависящих от него деятелей науки.

Нельзя закрыть глаза и на созданную Тишковым еще в 1993 году на базе руководимого им института организацию под названием «Сеть этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов (EAWARN)». В 2013 году Евразийский Союз Молодежи провел пикетирование здания РАН с требованием привлечь Валерия Тишкова к уголовной ответственности за государственную измену. ЕСМ обвинил Тишкова в том, что эта «Сеть этнологического мониторинга», нашпигованная «иностранными агентами», на самом деле занимается шпионажем в пользу западных спецслужб, обильно финансирующих деятельность EAWARN, и является прозападной организацией, «уже полтора десятилетия осуществляющей на территории России подрывную деятельность». Комментариев нет.

Что же я могу сказать о Тишкове в заключение?

Как публичное лицо – академик, руководитель научных и общественных структур, политик, консультант президента, наконец, Валерий Тишков, пожалуй, неуязвим, прикрыт со всех сторон.

Его слабость в другом. Во-первых, в ложных научных убеждениях, основанных на преклонении перед западной идеалистической школой обществоведения, перед западной (американской, канадской) моделью национальной политики и обустройства страны, которую он неизменно выдает за эталон. Во-вторых, в моральных установках, о которых он неосторожно пооткровенничал – а мы подметили и не забыли. Ну, а подлинную ахиллесову пяту Тишкова являет, в-третьих, его отношение к русскому народу, его понимание русского вопроса. Русофобия (в обоих смыслах слова) высокопоставленного чиновника очевидна. А ярая настойчивость, с которой он выступает против русских прав и интересов, а также против русских националистов – защитников этих прав и интересов, заставляет подозревать глубоко личные, интимные мотивы.

Не привык быть голословным, поэтому вынужден цитировать фигуранта.

Будучи главным автором ельцинской Концепции национальной политики (официального документа, имеющего некоторую юридическую силу) он еще в те годы постарался внести в нее принципы, противоречащие интересам русской нации. «Концепция» заложила русофобский подход в госполитике на всю обозримую перспективу. В чем он выразился? Вот подробный отчет самого Тишкова:

«Проект концепции содержал рекомендации в адрес федеральных властей по расширению представительства нерусских народов и культур в центре страны, в том числе организацию вещания на языках других крупных народов страны (татар, чувашей, бурят, чеченцев и др.) и даже их визуальное присутствие на экранах телевизоров» [7] ;

«Были учтены все основные замечания, в том числе и са­мые "неудобные” от Татарстана, Башкирии, а также МИДа и Минэкономики России. Из текста ушли излишне назойливые упоминания о сохранении целостности государства и определяющей роли русского народа в государствообразующем про­цессе, вписанные некоторыми напуганными авторами в перво­начальный вариант» [8] ;

«Основным в проекте концепции был раздел, посвя­щенный дальнейшему развитию федерализма в России, имея в виду децентрализацию власти в пользу субъектов федерации (в данном случае — республик)» [9] ;

«В концепции последовательно проводится принцип граждан­ского равноправия и равных прав народов… Все народы России определяются как государствообразующие, если речь идет о всей стране, хотя отмечается историческая роль русского народа и определяющее значение русского языка и культуры для населения всей страны» [10] ;

«Од­ной из срочных и важных мер в этом направлении должна быть отмена государственной фиксации национальности гра­ждан Российской Федерации, а также предоставление воз­можности россиянам в ходе переписей населения указывать любую национальность, или сложную (двойную или тройную) национальность, или не указывать никакой. Такова общеми­ровая практика» [11] . Понятно, чей вклад в отмену графы «национальность» в паспортах был наиболее весом?

Итак, в лице Тишкова мы видим человека, давно, упорно и сознательно вредящего русскому народу, проводящего по мере сил в жизнь противоречащие русским интересам установки. Да и как могло быть иначе, если теоретические представления Тишкова о роли и месте русских в России подобны следующим:

«Россия не есть "национальное государство” эт­нических русских» [12] ;

«Самым серьезным препятствием на пути утверждения гра­жданского национализма (или российского патриотизма) яв­ляется не столько национализм нерусских народов, сколько национализм от имени "русской нации” как некой "государствообразующей” или "сплачивающей” нации… Категория "русской нации” закрывает возможность открыто сформулировать понятие России как политической нации» [13] .

«К сожалению, политическое и культурное простран­ство страны, особенно ее Центра, остается доминирующим этническими русскими и русской культурой. Достаточно при­вести пример избранной Государственной Думы в 1993 г ., где решительно преобладают политики московского Садового коль­ца, а представительство регионов и этнических общин явно недостаточно. То же самое относится, даже в большей степе­ни, к составу исполнительных органов власти, престижным позициям в офицерском и дипломатическом корпусе, в сред­ствах массовой информации. В центральных средствах массо­вой информации фактически звучит только русская речь» [14] ;

«Мы не разделяем популистскую риторику некоторых поли­тиков и истеричность русских национал-патриотов о "геноци­де русской нации”, "антирусской политике правительства” и т.п. Это опасная и, к сожалению, набирающая силу общест­венная тенденция» [15] .

Я, конечно, не могу судить, какой отклик подобные высказывания находят в душе наших нерусских соотечественников. Но вот что касается моих соплеменников, тут у меня есть полная ясность, их чувства к академику вполне взаимны. Если отфильтровать и суммировать все, что русские политики (да и просто русские люди) уже понаписали о Тишкове в СМИ и интернете, то можно сделать вывод: для нашего народа Тишков – персонаж сродни, в лучшем случае, «Сумасшедшему Профессору», а то и «Доктору Зло».

Предполагая, что он своими лжеучеными теориями может влиять на президента Путина, мы испытываем сожаление и тревогу. Особенно люди старшего поколения, которые помнят, как развитие национальных противоречий и, главное, ложная национальная политика КПСС мчали нашу страну к роковому обрыву.

Партийные бонзы в ЦК КПСС, особенно в Политбюро, закрывали глаза на реальное положение дел, они хотели видеть вокруг себя лишь тишь, гладь и божью благодать. Например, хотели видеть «советский народ – общество социальной однородности», а также «советский народ – новую историческую общносить людей». И кремлевским старцам охотно поддакивали и невинно лгали в глаза все: подручные социологи, советники и эксперты ЦК, крупные и мелкие функционеры и даже простые сограждане – просто чтобы не огорчать отцов народа. Статистика услужливо подсказывала, что-де 78 % «паспортных русских» считают себя «советскими» – как хорошо! Но когда пробил час икс, тогда настал момент истины, и все посыпалось и рухнуло к чертовой матери. И общество социальной однородности, и новая историческая общность – все мгновенно расскочилось и только пошли клочки по закоулочкам! При этом именно русские, измученные семидесятилетней денационализацией и своей ролью подневольного донора, первыми поставили вопрос об отделении РСФСР. Они терпели лишь до поры, а когда терпение лопнуло... И ни один «советский человек», представитель «советского народа», не встал с оружием, хоть бы с ножом или рогаткой, на защиту страны, которую перестал считать своей.

Мне очень не хотелось бы, чтобы слушая сладкие напевы насчет «российской нации», которые вдувают ему в уши небескорыстные подпевалы, наш президент, подобно Брежневу, Черненко и иже с ними, впал бы в сладостное и благостное затмение. Чтобы он вообразил себя творцом этой самой «российской нации», как те воображали себя творцами «советского народа». Потому что тогда все кончится точно так же, как в 1991 году. «Да будут консулы бдительны!» – говорили в таких случаях в Древнем Риме, пока он был еще силен.

(Продолжение следует.)



