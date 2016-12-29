CCCР: хронология и технологии развала

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Читая всё, что написано за последнее время о 25 летней истории развала СССР, в том числе и о сговоре в Беловежской пуще, понимаешь, что это не есть полная правда. Противоречивые свидетельства историков, версии участников тех событий и гипотезы современных политиков и политологов о них невольно наводят на мысль, что это даже не «не полная правда», а полуправда, в которой правдивые фрагменты обильно сдобрены откровенной ложью. Наше заблуждение связано с тем, что нам хочется упрощённого понимания развала. Ни в коей мере не умаляя значения беловежского сговора на судьбе СССР, надо признать, что Перестройка, т.н. Путч, Беловежье, Горбачёв, Ельцин, - лишь этапы, видимая завершающая часть длительного процесса по развалу СССР

К сожалению, истина не становится ближе и по мере увеличения временной отдалённости от события. А это аргумент уже в пользу того, что нынешняя политическая элита, в силу каких - то причин, не заинтересована в её установлении. Почему? Причин много. Какая - то часть элиты напрямую причастна к тем событиям. Одни, перерожденцы, вместе с либералами крушили страну, другие, сохранив формальную приверженность советам и социализму, практически ничего не сделали для того, чтобы защитить страну и народ от очередного разграбления. Значительную часть современной элиты составляют искренние и убеждённые антисоветчики, о чём написано в первом разделе. Они не скрывают этого и искренне считают себя русскими интеллигентами, в отличие от первой группы, напрямую не связанными с советской элитой. Чего в этом больше фронды или недомыслия, пусть они разбираются сами!

Но есть огромная часть элиты, которую смело можно назвать наследственной элитой, которая ненавидит страну и народ, и передаёт эту генетическую неприязнь из поколения в поколение, оставаясь во власти. При желании можно составить реестр фамилий и родов, входящих в пул так называемых ненавистников России. Правда для этого потребуется многотомник. Что примечательно, всегда и в Царской Империи и в Советском Союзе и в демократической Российской Федерации представители этих родов и фамилий жили безбедно, гонениям не подвергались, а чаще всего были востребованы властью. Откуда у российского правящего класса такая любовь к государство ненавистникам и русофобам, надо серьёзно разбираться?Частично это можно проследить,исследуя причины развала СССР, состоявшегося с четвёртого захода: Троцкий, фашистская агрессия, Хрущёв, Горбачёв - Ельцин

Выдвигается несколько концептуальных версий, объясняющих распад Советского Союза.

Одна из них связана с перерождением элит.

О Причинах развала мы сказали – это предательство элит. На чём оно базировалось? На том, что элита не хотела уравниловки? Нет, не вся элита. Идейная элита, которая искренне верила в идеалы коммунизма и социализма, боролась за их утверждение, в том числе личным примером, была выкошена непосильным напряжением сил в годы первых пятилеток, войной и послевоенным восстановлением. Изреженная и обескровленная, она безвозвратно уступила своё место всевозможным ловчилам, которые под прикрытием красивых лозунгов и призывов, фактически,шаг за шагом демонтировали реальный социализм, подменяя его коммунизмом для себя, для элиты: престижное положение, неограниченный доступ к благам, привилегированное положение детей, нетрудовые накопления, которые требовали вложения. Элита хотела быть элитой не по идейному и общенародному признанию, а по своему материальному положению, от народа не зависящему.

Вторая: СССР пал жертвой некомпетентности и преступной безответственности руководства страны.

Что,правда, то правда! Кадровая политика в нашей стране года с 1956 всё более строилась на принципах протекционизма. А это, как известно, всегда ведёт к возрастанию некомпетентности в сфере управления. И не только. Протекция не просто убивает здоровую конкуренцию, она разлагает общество. В условиях капитализма, острого экономического противостояния, протекционизм не выгоден. Любая протекционистская мера несёт ущерб, который имеет материальное измерение. Та вот, частник редко в ущерб своему карману будет протежировать человеку менее квалифицированному, потому что от этого напрямую зависит конкурентоспособность производимого им товара, услуги. Другое дело, когда речь идёт об общенародной собственности. Тогда лоббист, выступающий в роли протекциониста, не несёт личных издержек, они относятся к государству, распределяются на всех налогоплательщиков страны и становятся просто незаметными.

В этих условиях и формируется идеология безобидности протекционизма, её, если можно так выразиться, «моральной оправданности», сопровождаемой, примерно, такими рассуждениями: «как не порадеть близкому человеку, тем более, когда он обладает такими формальными достоинствами, как образованность, коммуникабельность, обходительность, не претенциозность, бесконфликтность. То, что предлагаемый кандидат, ничего не умеет делать и ничего не хочет делать в рамках отведенных ему полномочий, не столь важно. Стоит ли из – за такого пустяка ссорится с просителем, а значит и с теми, кто за ним стоит? Потом, надо всегда помнить о бумеранге: в следующий раз к твоей просьбе отнесутся точно так, как это сделал ты сам». Круговая порука становится системным фактором в кадровой работе. И эта система не только создаёт балласт, но и что ещё более важно, формирует протекционистскую среду, в которой перестают действовать Законы, Принципы и Правила подготовки, воспитания, расстановки, продвижения и ротации кадров. При наличии такой протекционистской среды не стоит удивляться продвижению в святая - святых не только бездельников и неумех, но и предателей, людей презирающих свою страну и народ. Именно у таких людей государственная служба не является синонимом служения Отечеству. Они то, и делу не служат, чаще всего рассматривая своё назначение исключительно в двух целях: извлечь личную выгоду и напакостить не любимой стране и презираемому народу.

Третья: СССР – был обречён, как только он отказался от реализации всемирной революции.

Как известно, противостояние Сталина и Троцкого базировалось, как раз на отношении к мировой революции. Что из себя представляла мировая революция и какие задачи она должна была решить написано не мало. Едва ли стоит повторяться, тем более в данном материале. Однако важнейшие элементы целеполагания мировой революции следует выделить. За красивыми лозунгами всемирного братства, справедливости, свободы, на самом деле скрывалось стремление к мировому господству того идейного и политического меньшинства, представители которого формировали и реализовывали в России меньшевистскую концепцию переустройства мира, и рассматривали СССР в качестве базиса мировой революции, подпитывающими своими ресурсами её пожар.

Победа Сталина над Троцким означала не только снятие с повестки дня лозунга о мировой революции, но и принципиальный пересмотр идеологии и организации внутреннего переустройства страны. Во главу угла ставились национальные интересы, что предполагало и активное вовлечение в преобразовательный процесс коренных народов России, во главе с их общепризнанными лидерами. Троцкисты считали себя временно побеждёнными,и не собирались сдаваться. Для них крайне важно было всеми силами и средствами помешать процессу консолидации общества под идеями возрождения страны. В ход была запущена самая гнусная кампания по дискредитации всех здоровых сил общества. Она осуществлялась посредством проведения реальных операций по саботажу, вредительству и одновременной организации доносов о фиктивном участии в данных акциях и заговоре против Сталина его активных сторонников.

С 1934 по 1938 год в органы НКВД было направлено более четырёх миллионов доносов, в каждом из которых фигурировало до 10 лиц, якобы причастных, вместе с обвиняемыми, к подрывным действиям против советской власти. Каждый привлекаемый за реально совершённые и доказанные дела, «тащил» за собой шлейф людей, зачастую не причастных ни к каким противоправным деяниям. Расчёт делался на то, что при большом количестве подозреваемых по делу, его расследование будет затягиваться на продолжительный срок, усилия правоохранителей будут отвлекаться на негодный объект, проверка на лояльность затронет миллионы людей, часть из которых будет не заслуженно, но неизбежно репрессирована. Это, по мнению идеологов данной кампании, « с одной стороны, отсрочит, применение к виновному неминуемой кары,а с другой - ослабит ряды сторонников Сталина, создаст в обществе атмосферу недоверия, подозрительности». Собственно, так и произошло. По оценкам экспертов, более половины попавших под проверку лиц, были признаны невиновными сразу же, дела 2\3 из числа арестованных, были прекращены до рассмотрения тройками.

Не смотря на это, репрессии приобрели масштабный характер и затронули все сферы человеческой деятельности. Явная подрывная деятельность троцкистов была нейтрализована, однако искоренить оппозицию не удалось. Она фактически ушла в подполье и просуществовала в таком состоянии до смерти Сталина.

Нет, она не отсиживалась в подполье, она активно работала, мешая настоящему и подрывая будущее. Её цели и задачи чётко сформулировал Троцкий. Ещё, будучи в Алма-Ате, он дал указание своим единомышленникам, с учетом оценки ошибок, изменить тактику дальнейшей борьбы, руководствуясь рекомендациями своего ближайшего друга и соратника Николая Крестинского. Тот в своём письме Троцкому от 27 ноября 1927 года писал: "Нелегко пытаться продолжать открытую агитацию против Советского правительства. Вместо этого троцкисты должны постараться вернуться в партию, занять ответственные посты в Советском правительстве и продолжать борьбу за власть в самом правительственном аппарате ...Медленно, постепенно, упорной работой внутри партии и советском аппарате можно восстановить доверие масс и влияние на них"



Троцкий, одобрив план Крестинского, направил своим ближайшим соратникам по борьбе инструкцию: вернуться обманным путем в партию, законспирироваться и занять более или менее ответственные посты. После этого троцкисты стали "отмежевываться" от него и подавать заявления о восстановлении их в партии.

Надо прямо признать, что Сталин не сумел вывести оппозицию из подполья и легализовать законспирировавшихся вредителей и подрывников ни перед войной, ни после её победного завершения, не успел завершить послевоенную модернизацию экономической и политической системы СССР. Судя по всему, на это повлияла та консолидированность советского общества, которая была проявлена в годы войны. После XXсъезда его завещание, изложенное в статье : «Экономические проблемы социализма в СССР», были не только не востребованы, но и намеренно проигнорированы, как, собственно, и всё сталинское наследие. Роковыми для развития страны оказались, объявленные «вредными для строительства коммунизма» предупреждения Сталина о том, что «по мере окончательной победы социализма в СССР, классовая борьба становится всё острее».

Инициированная Хрущёвым массовая «реабилитация» жертв репрессий, обернулась политическим и общественным осуждением всего процесса борьбы против подрывной деятельности троцкизма. Голову подняли все замаскировавшиеся троцкисты, оппозиция вышла из подполья, усиленная возвратившимися по амнистии из мест ссылки и отбывания наказания. Это обернулась изгнанием из госаппарата и партийной элиты многих честных и принципиальных управленцев, их место активно занимали т.н. «незаконно опороченные». Волюнтаризм и субъективизм в деятельности высшего руководства страны, позволял подрывной деятельности приобретать официальный статус и директивный характер. Она выводилась из – под контроля общества и спецслужб. Позднее мы с этим столкнёмся в период горбачёвского и ельцинского правления. Многие абсолютно вредные и очевидно недопустимые идеи закладывались в программы развития народного хозяйства, социального переустройства, деидеологизации общества, создание в нём атмосферы напряжённости и конфликта. Чего только стоит лозунг о переходе к завершающей стадии коммунизма в стране к 1980 году. Светлое будущее, освящённое лозунгом: «От каждого по труду и каждому по потребности», рисовалось в качестве сказочного явления «молочной реки с кисельными берегами». Маниловщина, атмосфера иждивенчества настойчиво вытесняли собой патриотический подъём и трудовой порыв народа, который начиная с 1934 года обеспечивал ежегодный рост ВВП страны до 20% в год.

Преданное Хрущёву окружение активно использовало в целях разрушения, сложившейся после войны общности интересов всех групп населения, принцип «декрестьянизации» страны, смысл которого сводился к тому, чтобы сельское население привести в движение. С одной стороны усложнялись условия жизни на селе. В частности, вместо развития сельских регионов после оккупации и войны, ресурсы были направлены на подъём целинных и залежных земель, в регионах Урала, Сибири, Казахстана. Подсобное хозяйство подверглось невиданному налогообложению, при котором крестьянину было выгоднее уничтожить скот, птицу, сады, приусадебные участки, нежели их содержать в продуктивном состоянии. Бездумное вмешательство в севооборот, замещение традиционных продуктовых зерновых культур на фуражные, вытеснение посевов ржи кукурузой, падение урожайности из – за несоблюдения агротехнических технологий в короткий срок разрушили старую систему хозяйствования. Страна остро нуждалась в продовольствии. Импорт зерна стал политической необходимостью. На закупки зерна в США и Канаде было использовано более 800 тонн золота (из 2800 оставленных Сталиным), так необходимого для перевооружения промышленности, прежде всего в сфере производства средств производства, и средств потребления т.е. предприятий лёгкой, пищевой, текстильной промышленности, входивших в т.н. группу Б.

Одновременно вся современная лёгкая, текстильная и перерабатывающая промышленность создавались на новой базе на территориях Прибалтийских и Закавказских республик, Молдавии, в западных частях Украины, Белоруссии. Что впоследствии дало повод жителям этих регионов уверовать в пропагандистский лозунг местных националистов, что их регионы кормят, одевают и обувают Россию.

На идею усиления напряженности и конфликтности в обществе «работал» и активный приток в города и рабочие посёлки новой, дешёвой, не благоустроенной рабочей силы. Он угрожающе усложнял решение проблем гармонизации городского сообщества.

К этому добавились проблемы, связанные с военной реформой Хрущёва. «Эта реформа, - по оценкам Википедии, - многим запомнилась, прежде всего, масштабными сокращениями личного состава в армии и на флоте, как вспоминают многочисленные очевидцы того времени «резали как по живому». Так, в 1955-1958 годах, еще при министре обороны Жукове, Хрущев инициировал первое сокращение Советских Вооруженных сил на треть, а это почти на 2 млн. 140 тысяч солдат и офицеров, из 5.5 миллионов , находящихся на службе. Далее в январе 1960 года Верховный Совет СССР без обсуждения утвердил Закон "О новом значительном сокращении Вооруженных сил СССР". Из армии и флота были уволены до 1 миллиона 300 тысяч солдат и офицеров это почти треть от общей численности всех военнослужащих в СССР к тому времени».



До сих пор не понятно, почему потребовалось проводить столь масштабные мероприятия без всяких расчетов и подготовки, причем в столь короткие сроки? Да, давно уже было ясно, что содержать армию фактически по штатам военного времени СССР больше не мог. Да, было понятно и то, что необходима срочная модернизация всей военной машины государства. Однако, о служивых людях, которых тогда увольняли или, проще говоря, выбрасывали на улицу без пенсий, жилья и работы не особо оказывается, подумали».

Внешняя политика государства, которую подавали, как прорыв Советского Союза, реально обернулась потерей старых друзей и союзников, в лице Китая, Югославии, Албании. Страна, как и во времена торжества троцкизма, активно втягивалась в новую мировую революцию под лозунгами национально – освободительного движения При этом его поддержка со стороны СССР требовала отвлечения огромных ресурсов от внутреннего переустройства.

Вал нерешённых проблем нарастал, как снежный ком. Дефицит стал визитной карточкой страны.На этой почве пышным цветом расцвели протекционизм, коррупция, взяточничество. На территории кавказских республик под прикрытием надомного труда была создана сеть теневых предприятий. Спекуляция, блат, распределение по принципу знакомства, уход от налогов стали нормой жизни, в этот процесс были активно вовлечены правоохранительные органы. По стране прокатилась череда социальных протестов, на которых всё активнее начали выдвигаться и политические лозунги антисоветского и антикоммунистического характера.

Параллельно с этим ширилось диссидентское движение. Сплошь и рядом т.н. «золотая молодежь» того времени, будучи кровь от крови своих родителей, входящих в элиту страны, демонстрировала не просто безграничную свободу, вольнодумство, но и откровенное пренебрежение к Закону, Праву,Социалистической Морали и Нравственности. Критика всего отечественного, восхваление иностранного стало общим местом у последователей западных стиляг и хиппи. Потепление превратилось в вакханалию, где самым униженным и ущемлённым чувствовал себя человек труда, законопослушный и ответственный гражданин. Если у кого – то не хватает фантазии представить происходившее тогда, обратитесь к свидетелям явлений начала 90-ых, которые один в один повторяют атмосферу начала 60-ых.

Новой команде руководителей, во главе с Брежневым, которая в отличии от современников Горбачева- Ельцина, не побоялась и сумела остановить авантюристов,потребовалось 10 лет на то, чтобы навести элементарный порядок в стране, восстановить производственную, трудовую дисциплину и общественный правопорядок. Каких это стоило усилий, трудно передать? Этот период окрестили застоем, на самом деле, именно в этот период были осуществлены самые крупные в истории СССР мероприятия по повышению благосостояния людей. При этом,вопросы консолидации общества были отодвинуты на задний план. Ошибочно предполагалось, что рост благополучия населения сам по себе решит вопросы консолидации. Серьезная болезнь Брежнева позволила противникам социализма осуществить новую подрывную акцию. Смысл её сводился к тому, чтобы как можно дольше удерживать у власти несменяемую престарелую и не вполне дееспособную политическую элиту. Это позволяло фактически передать управление страной в руки, т.н «шептунов», которые были ближе к уху вождей и могли через них проводить нужные решения. Фактически к власти пришла наднациональная элита в лице разного сорта советников, консультантов, экспертов, никем не избранных и не уполномоченных. Постепенно сошли и на нет все принципы коллективного руководства: узкая группа людей в закрытом режиме готовила решения, а большинство безропотно голосовало за их принятие и утверждение.

Продвижение, ротация, омоложение кадров в высшем звене заморозились на целое десятилетие. Но, зелёный свет был включён всем, кто рассматривал временные трудности социализма исключительно с позиций его исторической бесперспективности. Так к руководству страной пришли дети и родственники видных троцкистов, раскулаченных, репрессированных, негласно предъявлявших свои счета советской власти. На политической арене появился, Яковлев, Шеварднадзе, Медведев Горбачёв,Ельцин, Силаев. Штаб контрреволюции был сформирован, оставалось дождаться благоприятных условий. А пока, все политические усилия направлялись не на установление реального примирения враждующих, не на нейтрализацию гражданской войны, сохранявшейся в сердцах и головах противоборствующих, а на поиске формул,утверждающих достижение данной цели. В .т.н. «брежневской» Конституции СССР 1977 года появилось определение о том, что с СССР сформировалась «историческая общность – советский народ», которая меняла взгляды и подходы к национальному вопросу. Окончательно закрытым оказался русский вопрос, который лишился статуса государствообразующего. На этом фоне начали активно консолидироваться национальные элиты в союзных и автономных республиках. События в Казахстане, носившие явно антирусский характер, но спровоцированные союзным центром, дали основание считать, что крепость огромного государства находится в прямой и исключительной зависимости от крепости сплочённости в союзном руководстве. Расшатать его оказалось несложным. Ожидаемые условия не заставили себя ждать.

В череде скоротечных смертей Генеральных секретарей ЦК КПСС Л.И. Брежнева, Ю. В. Андропова, К. У. Черненко сформировалось признанное в партии и обществе желание иметь в руководстве страной молодого и энергичного руководителя. Альтернативы Горбачёву М.С. не оказалось. Лидер ленинградских коммунистов Романов Г.В. был значительнее многоопытнее Горбачёва, человеком цельным и преданным интересам советского государства, но он был старше своего новоявленного визави на целых восемь лет. Среди сверстников Горбачёва из высшей политической элиты не оказалось ни одного деятеля с похожей биографией. На наличие множества тёмных пятен в ней никто в создавшейся похоронной суете, не стал акцентировать внимание. Но, до сегодняшнего дня остаются вопросы: как крестьянский мальчишка с биографией потомка раскулаченных, ни дня не работая в трудовом коллективе, смог «проскакать» по всем комсомольско – партийным должностям, ни разу не «заблудившись» в сложных карьерных лабиринтах. Что за рука вела человека на самый верх власти? Человека, как потом оказалось, безграмотного, с точки зрения знания и понимания диалектики, неуемного тщеславия, лишённого элементарного предвидения, самостоятельности, ответственности. Единственным достоинством которого, была безудержная болтовня, точно называемая в народе «словесным поносом». Уж, не замаскировавшиеся ли, троцкисты? А почему нет? Деда по матери Пантелея Ефимовича Гопкало, - председателя колхоза, репрессировали по обвинению в троцкизме, а деда по отцу Андрея Моисеевича Горбачёва, раскулачили и выслали в Сибирь. По русской народной поговорке: «яблоко от яблони не далеко падает».

Остальное доступно всем желающим: перестройка, новое мышление, сдача всех стратегических позиций, общественное порицание власти, развал страны кучкой авантюристов, для противостояния которым не нашлось такой же по количеству «кучки» здравомыслящих и ответственных политиков.

Всё, что произошло после 1991 года, пережил и испытал на себе российский народ. Можно надеяться, что он получил хорошую прививку от небрежения государством. Но, многое указывает на то, что разрушители Союза и их последователи не успокоились. Они нацелились на Россию. Опасность состоит в том, чтобы в борьбе за внешний суверенитет России, нам не утратить внутреннего единства, а значит и целостности страны, не лишить свой народ суверенности в собственной Отечестве.

Об этом порассуждаем в третьей части под названием:

Развал СССР: не выученные уроки.



