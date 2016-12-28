Сергей Семёнович Собянин приступил к уничтожению российской науки

МОСКВА. Нехватка бюджета для очередной "укладки плитки" - меры, предназначенной, по широко распространённому мнению, для обеспечения коррупционных потребностей команды Собянина сыграла злую шутку со всей российской наукой.

Сергей Семёнович и его присные решили выйти с московского, фактически, на федеральный уровень и подорвать функционирование российской науки как таковой.

"Правительство Москвы через Комитет по архитектуре и градостроительству заявило о намерениях уступить инвесторам (фактически в наших условиях – крупным банкам) земли с находящимися на них институтами РАН и других ведомств на территории города."

Таким образом, город передаёт под застройку территорию институтов РАН. Сами институты выселяются бог знает куда без особых компенсаций. Поскольку адекватным образом компенсировать федеральному бюджету расходы на настолько масштабный переезд просто невозможно и такая компенсация сделала бы всю негоцию убыточной - следует считать, что платить реально никто и не собирается.

22 декабря жулики и мошенники (это - оценочное мнение редакции и многих учёных) связанные с московским правительством провели так называемые "публичные слушания", фактически легализовав любые решения московских властей по переводу в статус «территорий, предусмотренных к развитию» земельных участков, на которых расположены такие академические учреждения как ФИАН, ИОФАН, ИОХ, ИНЭОС, ИКИ, Физических проблем, Математического и ряда других.

Таким образом, Сергей Семёнович Собянин лично взял на себя фактическую ответственность за предстоящее плановое уничтожение целого ряда ведущих российских академических учреждений. Учитывая то, что российская наука и так находится в серьёзном кадровом кризисе, потеряв поколение исследователей, которые должны были прийти в неё в 1990-е и начало нулевых годов, следует ожидать, что любая попытка "перевезти" указанные учреждения в Новую Москву или иные закоулки привела бы к автоматическому уходу на пенсию множества сотрудников старшего поколения и, соответственно, окончательную остановку исследований.

Поскольку представителям ФАНО на подобные последствия, по всей видимости, тоже наплевать и их "эффективное управление имуществом Академии" сводится к соучастию в её неформальной приватизации, можно ожидать, что институты эти никто никуда перевозить не будет, а просто ликвидируют путём объединения, например, в один институт разнообразных наук, выделив ему от щедрот под помещение бывший детский садик.

Вопрос о том, с какой стати московское правительство лезет "развивать" не принадлежащие ему капитальные здания, находящиеся в хорошем состоянии, вообще никем в ФАНО, судя по всему не обсуждался и не поднимался.

Впрочем, как все мы прекрасно понимаем, господину Собянину, так и не удосужившемуся до сих пор объяснить смысл своей "предпродажной подготовки" города его жителям, на пагубные последствия его политики для жителей просто плевать. Не для них старается.

Если проанализировать всё что он делает для развития города (а делает он много, кто бы спорил), то, вполне очевидно, что смысл его деятельности только один - повысить инвестиционную привлекательность московского жилья для богатых инвесторов стран Залива и прочих подобных территорий. Разумеется, подобным покупателям ни московская наука, ни московское образование со здравоохранением, ни даже московские тротуары по большому счёту не нужны. Поэтому то и происходит подобная парадоксальная история - когда город вроде бы прихорашивается и улучшается, но делается это путём полнейшего подрыва жизненной инфраструктуры, обеспечивающей существования обычных москвичей - вплоть до ликвидации всех малых форм торговли и уничтожения сети маршрутных такси.

Инвестору из Катара не нужен тротуар - он поедет на машине. Инвестору из Катара не нужен даже магазин шаговой доступности - он на той же машине заедет в супермаркет. Ну и так далее. Про науку на этом ужасающем фоне можно вообще промолчать. Медресе решат все вопросы.

Знали ли москвичи, требовавшие выселения из Москвы избытка среднеазиатских гастарбайтеров и введения визового режима со Средней Азией, что действия московского руководства и самого Собянина лично очень скоро поставят их в такое же положение - бесправных и не имеющих голоса гостей, но в их собственном доме? Да никто этого и предполагать не мог.

Однако, московские власти так и не потрудились внятно объяснить, зачем вообще понадобилось "развивать" территории успешно работающих научных учреждений и в чьих интересах вообще будет происходить застройка.

Откуда в городе планируется такой резкий наплыв покупателей жилья, что понадобилось срочно и откровенно по-хамски ликвидировать инфраструктуру РАН?

Уверены, что "небожитель" Собянин не снизойдёт до разъяснений и в этот раз.



