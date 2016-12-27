Владимир Путин раздал гранты ура-патриотам

Байкерский клуб «Ночные волки» вместе со своим предводителем Александром Залдостановым, ожидаемо получил очередной кремлевский грант в размере 3,1 млн рублей. Предполагается, что на бюджетные средства байкеры будут активно продвигать и реализовывать проект под названием «Славянский мир».





Цели и задачи этого проекта весьма туманны: «мотоциклетные и автомобильные паломничества, направленные на единение братских славянских народов путем общественной дипломатии».





Кроме байкеров, гранты выиграл ряд ура-патриотических движений, среди которых - организация «Бессмертный полк России». Патриотическое движение получило 3 млн рублей на создание всероссийской горячей линии для противодействия «политике информационной войны, манипулятивным технологиям, нацеленным на негативную переоценку событий и итогов Второй мировой, Великой Отечественной войны».





Еще одна патриотическая организация, всероссийская организация ветеранов «Боевое братство», получила 3 млн рублей на патриотический автопробег от Калининграда до острова Русский с показом спектакля «Молодая гвардия».





АПН следит за развитием событий.



