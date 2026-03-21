Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сказал в интервью ТАСС, что "только серьёзные действия со стороны российских Вооружённых Сил", и ничто иное, способны образумить киевские власти и заставить их пойти на уступки в переговорах с Россией.
Правительство США опубликовало ежегодный доклад разведывательного сообщества США об угрозах безопасности (Annual Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community 2026). В нём основными государственными угрозами для США названы Россия, Китай, Иран, КНДР и Пакистан.
Кабмин ФРГ на полгода (до 15 сентября) упростил согласования поставок оружия Украинеи ряду стран на Ближнем Востоке. «Мы обеспечиваем быстрый и свободный от бюрократии экспорт в интересах обороны этих стран», — заявила заявила министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе. Помимо Украины, разрешение распространяется на Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн и Оман.