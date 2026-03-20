В Москве "выдали предостережение" по поводу Лимоновских чтений

Как сообщает политик Роман Юнеман, Московский ЦПЭ (Центр по противодействию экстремизму) "выдал предостережение" по поводу Лимоновских чтений, которые должны были состояться 21 марта. "Отмечу одну деталь. Согласно предостережению, мероприятие посчитали подпадающим под закон о митингах и публичных собраниях. Это означает, что его обязательно надо согласовывать с властями. Никогда ранее согласование культурных мероприятий в помещении не требовалось. Я в 2024 году во время своих лекций по стране даже отбился от такого в Якутии. Там тоже правоохранители пытались притянуть лекцию в помещении под публичное мероприятие, но здравый смысл тогда возобладал", - пишет Юнеман в соцсети Вконтакте.

Лимоновские чтения проходили в Москве с 2020 года, это были мероприятия патриотического характера, в том числе в поддержку Российской Армии.