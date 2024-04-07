Роман Юнеман объявил о поездках в Сибирь и на Дальний Восток

10 апреля — Иркутск, 19:0011 апреля — Чита, 18:3012 апреля — Улан-Удэ, 19:0013 апреля — Новосибирск 13:3014 апреля — Сургут, 15:0015 апреля — Красноярск, 20:0016 апреля — Абакан, 19:0027 апреля — Санкт-Петербург, 18:0021 мая — Южно-Сахалинск, 19:0022 мая — Хабаровск, 19:0023 мая — Биробиджан, 18:0024 мая — Благовещенск, 19:0026 мая — Владивосток, 17:0027 мая — Петропавловск-Камчатский, 19:0029 мая — Магадан, 19:00На лекциях Юнеман расскажет о том, что происходит на Донбассе, и о злободневных российских проблемах.На мероприятие в любом городе можно зарегистрироваться по ссылке: