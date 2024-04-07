Роман Юнеман объявил о поездках в Сибирь и на Дальний Восток

10 апреля — Иркутск, 19:00
11 апреля — Чита, 18:30
12 апреля — Улан-Удэ, 19:00
13 апреля — Новосибирск 13:30
14 апреля — Сургут, 15:00
15 апреля — Красноярск, 20:00
16 апреля — Абакан, 19:00
27 апреля — Санкт-Петербург, 18:00
21 мая — Южно-Сахалинск, 19:00
22 мая — Хабаровск, 19:00
23 мая — Биробиджан, 18:00
24 мая — Благовещенск, 19:00
26 мая — Владивосток, 17:00
27 мая — Петропавловск-Камчатский, 19:00
29 мая — Магадан, 19:00
На лекциях Юнеман расскажет о том, что происходит на Донбассе, и о злободневных российских проблемах.
На мероприятие в любом городе можно зарегистрироваться по ссылке:
https://forms.gle/4T8YEBZFcPGFb4Wa7