 

Роман Юнеман объявил о поездках в Сибирь и на Дальний Восток

Глава политического движения "Общество. Будущее" Роман Юнеман объявил о предстоящих поездках в Сибирь и на Дальний Восток. 
10 апреля — Иркутск, 19:00
11 апреля — Чита, 18:30
12 апреля — Улан-Удэ, 19:00
13 апреля — Новосибирск 13:30 
14 апреля — Сургут, 15:00
15 апреля — Красноярск, 20:00
16 апреля — Абакан, 19:00

27 апреля — Санкт-Петербург, 18:00

21 мая — Южно-Сахалинск, 19:00
22 мая — Хабаровск, 19:00
23 мая — Биробиджан, 18:00
24 мая — Благовещенск, 19:00
26 мая — Владивосток, 17:00
27 мая — Петропавловск-Камчатский, 19:00
29 мая — Магадан, 19:00

На лекциях Юнеман расскажет о том, что происходит на Донбассе, и о злободневных российских проблемах.
На мероприятие в любом городе можно зарегистрироваться по ссылке:
https://forms.gle/4T8YEBZFcPGFb4Wa7

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