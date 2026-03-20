 

Депутаты простят разъяснить составление "белых списков" и то, как они соответствуют защите конкуренции

КПРФ просит разъяснить критерии попадания ресурсов в "белые списки" и рассмотреть риски монополизации в их создании, сообщают "Ведомости" со ссылкой на письмо руководителю ФАС России Максиму Шаксольскому и министру цифрового развития Максуту Шадаеву от депутатов Алексея Куринного, Сергея Обухова, Евгения Бессонова, Ольги Алимовой и Дениса Парфенова. В обращении, которое есть в распоряжении газеты, указывается, что включенные в "белые списки" ресурсы получают экономическое преимущество, имея возможность монополизировать рынок, а остальные сайты и платформы становятся отрезанными от пользователей.

"Если мы посмотрим на так называемый "белый список", то, например, абсолютно не понятно, почему в него вошел ресурс "Авито" и не вошла "Юла"? Почему в "белом списке" есть "Ашан" и Metro, но нет "Глобуса"? Почему есть Gismeteo, но нет "Метеоинфо", кстати официального ресурса Гидрометцентра?" - прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

Включение в "белый список", по его словам, дает привилегированное положение и создает потенциальную возможность ограничения конкуренции на рынке, давая преимущество "избранным" ресурсам, что противоречит закону "О защите конкуренции".

Представитель Минцифры сказал, что включение ресурсов в "белые списки" принимается по согласованию с профильными ведомствами, а также при соответствии требованиям органов, которые отвечают за обеспечение безопасности. Он добавил, что обязательным условием для включения в списки является нахождение всех используемых вычислительных ресурсов на территории России

При этом представитель ФАС не стал комментировать соответствие "белых списков" действующему закону "О защите конкуренции".



Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Со святым на брудершафт

Трамп как авантюрный хирург-марионетка мирового организма

Перевёрнутая пирамида. Критика эссе Дарио Амодеи "Отрочество технологии"

Capre oleum, или "Скорей решай, как тратить!"

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

Обратная сторона консерватизма

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

