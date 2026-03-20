Депутаты простят разъяснить составление "белых списков" и то, как они соответствуют защите конкуренции

КПРФ просит разъяснить критерии попадания ресурсов в "белые списки" и рассмотреть риски монополизации в их создании, сообщают "Ведомости" со ссылкой на письмо руководителю ФАС России Максиму Шаксольскому и министру цифрового развития Максуту Шадаеву от депутатов Алексея Куринного, Сергея Обухова, Евгения Бессонова, Ольги Алимовой и Дениса Парфенова. В обращении, которое есть в распоряжении газеты, указывается, что включенные в "белые списки" ресурсы получают экономическое преимущество, имея возможность монополизировать рынок, а остальные сайты и платформы становятся отрезанными от пользователей.

"Если мы посмотрим на так называемый "белый список", то, например, абсолютно не понятно, почему в него вошел ресурс "Авито" и не вошла "Юла"? Почему в "белом списке" есть "Ашан" и Metro, но нет "Глобуса"? Почему есть Gismeteo, но нет "Метеоинфо", кстати официального ресурса Гидрометцентра?" - прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

Включение в "белый список", по его словам, дает привилегированное положение и создает потенциальную возможность ограничения конкуренции на рынке, давая преимущество "избранным" ресурсам, что противоречит закону "О защите конкуренции".

Представитель Минцифры сказал, что включение ресурсов в "белые списки" принимается по согласованию с профильными ведомствами, а также при соответствии требованиям органов, которые отвечают за обеспечение безопасности. Он добавил, что обязательным условием для включения в списки является нахождение всех используемых вычислительных ресурсов на территории России

При этом представитель ФАС не стал комментировать соответствие "белых списков" действующему закону "О защите конкуренции".



