Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Шатдаун лишь слово маскирующее начало экономического и политического кризиса и катастрофы США.

1 октября 2025 года деятельность федерального правительства США была частично приостановлена из-за отсутствия финансирования. Это произошло из-за того, что республиканцы и демократы в Конгрессе не смогли достичь договорённостей по ряду статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения.

Некоторые последствия шатдауна:

1. Закрытие парков и музеев, прекращение грантовых программ и выдачи некоторых социальных пособий.

2. Федеральные служащие массово уходят в неоплачиваемый отпуск, а те, кто продолжает работать, часто делают это без зарплаты.

3. Задерживаются проверки, лицензирование и надзорные процедуры.

4. Отдельные агентства сводят деятельность к минимуму: например, в сфере здравоохранения Штатов из-за шатдауна в 2025 году в отпуск отправили до 41% сотрудников.

5. Критически важные структуры — армия, полиция, службы безопасности, авиадиспетчеры, экстренные медицинские службы — продолжают функционировать, но часто без выплаты зарплаты до восстановления финансирования.

Вот мои замечания на этот счет:

1. Сведение американской экономической и политический проблемы к понятию шатдаун, представляет собой блеф маскировкой, дескать, ничего серьёзного не происходит, а имеет место лишь временный шатдаун.

2. Шатдаун лишь несущественный узкий симптом проявляющегося широкого синдрома США, который, вероятнее всего, себя скоро проявит совершенно в иных формах, нежели временный шатдаун.

3. Сокрытая сущность происходящего, которую решили временно прикрыть шатдауном, рано или поздно станет основанием происходящих деструктивных и экономических процессов США, так как от сущности никакая система уйти не может. Общемировую экспансионистскую и паразитическую сущность США обуздать невозможно. Если обуздание этой сущности произойдет, то это уже будет другая страна. Сущность США, породивших культуру катастрофы со своими извращениями, ведёт к катастрофе.

А тем временем, отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск посетил в Казани IT- парк им. Рамеева и рассказал, что его сын в скором времени может посетить Россию. «Он постоянно летает. Так что, знаете, в ближайшее время он может оказаться здесь», — добавил Маск-отец. Отмечу, что, по данным СМИ, Илон Маск разорвал отношения с отцом из-за неоднократных обвинений в насилии в его сторону.

Вот мои замечания на этот счет.

Когда-то в России были времена "детей" ... лейтенанта Шмидта. Похоже на то, что наступают времена "отцов"... Илона Маска? Прогресс!

Не удивлюсь если в будущем Казань и другие города России начнут посещать «сыновья"...президента Трампа!? Маски: сын и отец - игроки ещё те! Россиянам нужно быть внимательнее и разборчивее.

Ночь с 10 на 11 октября 2025 года останется в памяти крипторынка как одно из самых значительных и стремительных падений в его истории. В течение получаса весь крипторынок потерял около 22–23% капитализации — порядка $1 трлн, что сделало это событие беспрецедентным по абсолютным масштабам. Причиной этого кризиса стало заявление президента США Дональда Трампа о введении 100-процентного тарифа на весь импорт из Китая с 1 ноября.

О том, как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи - мои размышления на этот счет:

1. Крипты - финансовая пирамида и произошедшее нормально для таких пирамид.

2. Доллар лечится таким образом. Один триллион долларов кровопускания! Почаще и доллар оздоровится.

3. Жертвами стали лохи пирамиды. Это характерно. Но те, кто организовал это кровопускание — это Трамп. Он заработал!

Это первый президент США, который мощно зарабатывает с помощью финансовых пирамид и применения своей власти. Пока правоохранители США молчат... Трамп наварился. К нему аффилированы крупных «киты", держатели биткойна. Они открыли большую короткую позицию (ставку на падение актива) буквально за полчаса до объявления Трампа, заработав в итоге около $200 млн. Не исключено, что он был не один — в конце концов, традиции инсайдерской торговли насчитывают уже не один век, и это только для податного электората есть повод в разбирательстве, а уважаемым людям это щедрая возможность. Кроме того, часть альткойнов после этого краха отскочила, дав возможность заработать уже на возникшей панике, та же TON после краха выросла почте втрое.

В общем, вышло по-трамповски авантюрно-красиво, хоть в учебник вставляй — «и так бывает». Вопрос в том, что дальше. Понятно, технологически оно никуда не уйдеё, опять же, «новая парадигма» сама себя не продаст, и рано или поздно очередное поколение жаждущих быстрых денег понесёт на рынок пирамиды криптов уже свои кровные, это в природе человека.

Подобные «очистительные» обвалы уже случались ранее — вспоминают март 2020 года, всплески волатильности в 2021–2022 годах. Криптовая пирамида как казино будет жить! Отрезвит ли это мир, чтобы не ходить в это криптовое казино?

Недавно Трамп оценил Россию, заявив, дескать, Россия не тигр, а медведь, а «бумажных медведей» не бывает. Фраза "бумажный тигр» была использована Трампом в отношении нашей экономики.

Вот мои замечания на этот счет:

1. У Трампа сработала проективная бессознательная защитная реакция (проекция самого себя), в которой президент США, говоря о бумажности России, в действительности, в глубине своей, говорит о бумажности США, то есть, о глобальной туфте мирового доллара. Зелёное бумажно-долларовое оружие уже не работает

2. Россия - не тигр.

«Бумажных медведей» не бывает, и Россия — настоящий медведь. Многие мировые эксперты неоднократно описывали нашего медведя. У России ничего бумажного нет. Россия сохраняет свою устойчивость. Разве может ресурсная страна, имеющая мощный потенциал, быть бумажной? А вот США сочетают в себе и нечто настоящее, и нечто бумажное. У США одна рука настоящая, а другая из целлюлозы!

Необходимо признать, что в настоящее время растет число международных субъектов, которые стали объективно оценивать потенциал когда-то всемогущего гегемона. Тогда, когда США были всемогущими, считалось, что этот показатель экономического успеха США связан исключительно с самодостаточным хозяйствованием и уровнем развития технологий. Позднее оказалось, что главной причиной этого успеха является паразитическая экономическая экспансия, связанная с военно- политическим воздействием с помощью НАТО на слаборазвитые, но ресурсные международные субъекты.

Не способ хозяйствования и технологии были ключевыми механизмами мощного экономического развития США, а глобализация и поставки неподкрепленных туфтовых долларов по всему миру. Пришло время и благодаря поведению России эти механизмы глобализации туфты начали давать сбои. Мир начал понимать причины успеха США. Всё держится на ресурсном Китае. При этом США начали утопический поход в мир санкций против ресурсных стран. Поход, направленный на продолжение традиций паразитирования за счёт ресурсных стран. Но эти страны уже не верят в былую магию и величие США.

США как мировой фокусник разоблачены. Точка невозврата пройдена. Возможности латать дыры долларовой туфты в мире с помощью НАТО уже не работают. США придётся выходить на иные качественные отношения с ресурсными развивающимися странами.

Лидеры европейских стран сумели убедить президента США Дональда Трампа в необходимости усиления давления на Россию с целью заставить её пойти на переговоры по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает издание «Politiсо» со ссылкой на источники.

По информации издания, лидерам ЕС удалось убедить Белый дом в том, что Москва не проявляет заинтересованности в прекращении конфликта и для запуска мирного процесса потребуется усилить санкционное давление.

«Трамп наконец-то на нашей стороне. Вопрос теперь в том, как совместить эти два подхода», — сказал дипломат ЕС. Другой европейский политик заявил, что ожидаются «горячие дискуссии» с США о том, каким образом можно наиболее эффективно воздействовать на Россию.

Вот мои замечания на этот счет.

1. США и коллективный Запад, блефуя, что между ними якобы имеет место разлад и раскол, продолжают упрямо играть роль субъектов, которые якобы никакого отношения не имеют к этому конфликту, хотя реально и фактически являются: авторами, подстрекателями, манипуляторами, провокаторами, инвесторами, прокси-участниками этого конфликта.

2. Следуя из вышеприведённого второго пункта, основанием прекращения конфликта является поведение третьей стороны в лице США и коллективного Запада. Несмотря на это эти субъекты не желают участвовать как основополагающая третья сторона этого конфликта. Корректнее говорить о том, что это фактически конфликт двух сторон: коллективного Запада (в т . ч. США) и России. В сущности, Украина не имеет субъектности в этом конфликте, будучи марионеткой Запада.

3. Таким образом, исходя из вышеприведённых первого и второго пунктов, необходимы лишь основательные переговоры России с коллективным Западом (в т.ч. США), минуя Украину. И это не должны быть договорняк или сделка, хотя в эпоху постмодернизма со всяческими извращениями былых сущностей, это будет сделать не так просто!

В договоре должны быть пункты, которые связаны с международным деструктивным феноменом гегемонии США. При реализации этих пунктов в течении времени, гегемония США должна прекратить своё былое тлетворное и деструктивное влияние на мир и различных международных субъектов.

Увы! Для реализации этого договора между коллективным Западом (в т.ч. США) потребуются такие время и действия России, которые, в конце концов, приведут коллективный Запад (в т.ч. США) к подписанию договора с Россией. Россия традиционно будет опять нести издержки, и они будут не сравнимы с издержками, вызванными планами наполеоновской и гитлеровской гегемонии. Этот будут издержки, связанные с ликвидацией планов американской гегемонии.

Этот период будет тяжёлым и тревожным испытанием для выживания всего человечества. Он потребует Нового Мышления, а не того, псевдо-нового мышления, "автором" которого стал когда-то лидер СССР Михаил Горбачёв. Тогда произошёл мощный и хитрый обман нашего Отечества со стороны Запада.

Именно это воистину Новое мышление, в основании которого будет лежать стресс и пограничная ситуация выживания человечества, должны будут навсегда в истории человечества пресечь формирование любой гегемонии в мире, организуемой каким-либо международным субъектом.

В эпоху всяческих извращений различных сущностей, а том числе сущности договора, будет происходить нечто иное со скрытыми мотивами сторон. В убийстве консерватора и активиста Чарли Кирка виноваты левые радикалы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп и пообещал призвать к ответственности всех подстрекателей к насилию и преследованиям по политическим мотивам. Видеообращение из Белого дома американский лидер разместил в соцсети Truth Social. «Моя администрация найдет всех и каждого, кто внёс свою лепту в эти зверства и другие акты насилия по политическим мотивам», — сказал Трамп.

Вот мои замечания на этот счет:

Вряд ли здесь чистая политика. Экономическая конкуренция и прагматика - источник смертей уже давно в мире среди нуворишей разного уровня. Карл Маркс уже давно обозначил процент прибыли, ради которой субъекты готовы убивать. В частности, состояние семьи президента США Дональда Трампа выросло на $5 млрд после запуска торгов криптовалютой WLFI от компании World Liberty Financial. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, дневная прибыль от криптовалюты WLFI превысила суммарную стоимость всей недвижимости, которой владеет Трамп. Этот «торговый дебют» стал, возможно, самым крупным финансовым успехом семьи президента США с момента его инаугурации.

По сути, своей в мире произошёл прецедент, связанный с тем, что президент крупнейшей страны впервые воспользовавшись мощной политической властью организовал мировую глобальную финансовую пирамиду, которая находится на начальной стадии своего развития. Такого в истории крупнейших лохотронов, в частности криптолохотронов, ещё не было. По сути, в США открылись условия для легального сращивания опасных финансовых пирамид с властью. До сих пор это сращивание в различных странах было скрытым. Там, где начинается выход на ещё более масштабные деньги, там начинаются смерти. У Трампа этот выход начался. И пока жертвой убийства стал только его соратник, а не он сам, хотя покушения на Трампа, видимо ещё предстоят.



