 

Лукашенко выразил мнение, что позиция США по урегулированию на Украине - это разыгрываемый спектакль

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что позиция США по украинскому урегулированию может оказаться спектаклем. Об этом Лукашенко сказал на Минской международной конференции по евразийской безопасности: "Очень боюсь, что позиция американцев в отношении России по украинскому конфликту - это тоже разыгрываемый спектакль. Последние данные об этом все больше и больше говорят". Президент Белоруссии рекомендовал не обольщаться действиями США, которые следует рассматривать в качестве элемента гибридной войны. По его мнению, так называемый цивилизованный мир пришел к своему закату. "Действия не только наших соседей, но и в целом Европы и других сил, не надо обольщаться и по Соединенным Штатам Америки, - такой же элемент гибридной войны, как и недавнее закрытие [белорусской] границы Варшавой". 

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не усматривает в действиях США театра и считает, что другие страны НАТО пытаются принудить США к отказу от мирной инициативы по Украине: «Руководство большинства европейских стран всеми силами убеждает администрацию США отказаться от идеи урегулирования на Украине путем устранения первопричин конфликта за столом переговоров». Лавров выразил надежду, что президент США Трамп по-прежнему искренне стремится к разрешению украинского кризиса и сохранит приверженность тем принципам, которые были выработаны в ходе его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске - там, по словам главы МИД, Путин подтвердил готовность Москвы принять концепцию США по урегулированию конфликта на Украине.

 

