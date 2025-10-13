 

В Аргентинской Региональной Лиге будет играть российский футбольный клуб

В Региональной Лиге AFA (6-й по силе дивизион страны) В апертуре 2026 года будет играть команда, представляющая Россию. Deportivo Moscu (Спортивный клуб "Москва”) был создан в 2024 году россиянами, которые решили создать международный спортивный проект с сохранением российской национальной идентичности.

 

 

Идея, которая казалась утопической – создать спортивный клуб с российской айдентикой, в условиях санкций благополучно была реализована в Аргентине. Во-первых, это страна эмигрантов, в которой благополучно существуют футбольные команды, представляющие Италию, Испанию, Армению, Парагвай и т.д, то есть сама идея инклюзивной футбольной команды не нова. Во-вторых, Аргентина – действующий Чемпион Мира по футболу, в ведущие аргентинские футболисты постоянно оказываются в списках на "Золотой мяч” и GoldenBoy, что говорит о сильнейшей детско-юношеской базе.

 

Президент клуба Антон Нефедечев заявил, что аргентинцы прекрасно относятся к русским и в течение всего года, пока шла регистрация клуба оказывали всяческую помощь и содействие: "Нас называет "Агенты Владимира”, но это единичные случаи и мы относимся к этому с иронией. В свое время ESPN так же иронизировал на тему Овечкина – русского шпиона. Аргентинцы прекрасно относятся к России, им интересна наша история культура и язык, большинство наших игроков – аргентинцы, при этом они с гордостью носят на форме российских флаг, так как мечтают уехать играть в Россию. Для них это возможность обеспечить свои семьи.”

 

 

Команда базируется и тренируется в центре Буэнос Айреса, но для выступления в Лиге Эскобар ей предстоит уезжать на 60 км даже на "домашние” матчи.Помимо аргентинцев в составе "москвичей” играют россияне, эквадорцы, венесуэльцыи бразильцы, а тренирует команду Роман Федоров – бывший игрок юношеской сборной России и автор последнего гола в истории "оригинального” ФК Москва из России 2000-х.

 

В Аргентине странное деление на дивизионы, а за год команды играют по сути 2 чемпионата – апертура и клаусура, определяя зимнего и летнего чемпионов. В случае успешного выступления и победы в одном из этапов "Москва” попадает в плей-офф за право выхода в Торнео Федераль – это уже сразу 4-й дивизион Аргентины.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Международный спортивный арбитраж не допустил российских легкоатлетов на Олимпиаду
» Футбольные команды Кавказа могут выделить в отдельную лигу
» 700 миллионов рублей Дагестан потратит на "Анжи"
» Украинцы начали охоту на Курочкина
» У спортивного самолета отвалился двигатель
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Соблазнение Молдовы

Соблазнение Молдовы

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

В МВД предупредили, что появилось новое вредоносное программное обеспечение - ClayRat

  • 17:38
  • 397

В ДНР атакован крупнейший торговый центр

  • 17:25
  • 436

Нобелевский институт расследует предполагаемую утечку о лауреате премии мира

  • 16:54
  • 393

Каждый день в Москве поступает от 5 до 10 заявок о поиске людей с деменцией, которые не знают, как вернуться домой

  • 16:26
  • 522
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram