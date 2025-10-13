В Аргентинской Региональной Лиге будет играть российский футбольный клуб

В Региональной Лиге AFA (6-й по силе дивизион страны) В апертуре 2026 года будет играть команда, представляющая Россию. Deportivo Moscu (Спортивный клуб "Москва”) был создан в 2024 году россиянами, которые решили создать международный спортивный проект с сохранением российской национальной идентичности.

Идея, которая казалась утопической – создать спортивный клуб с российской айдентикой, в условиях санкций благополучно была реализована в Аргентине. Во-первых, это страна эмигрантов, в которой благополучно существуют футбольные команды, представляющие Италию, Испанию, Армению, Парагвай и т.д, то есть сама идея инклюзивной футбольной команды не нова. Во-вторых, Аргентина – действующий Чемпион Мира по футболу, в ведущие аргентинские футболисты постоянно оказываются в списках на "Золотой мяч” и GoldenBoy, что говорит о сильнейшей детско-юношеской базе.

Президент клуба Антон Нефедечев заявил, что аргентинцы прекрасно относятся к русским и в течение всего года, пока шла регистрация клуба оказывали всяческую помощь и содействие: "Нас называет "Агенты Владимира”, но это единичные случаи и мы относимся к этому с иронией. В свое время ESPN так же иронизировал на тему Овечкина – русского шпиона. Аргентинцы прекрасно относятся к России, им интересна наша история культура и язык, большинство наших игроков – аргентинцы, при этом они с гордостью носят на форме российских флаг, так как мечтают уехать играть в Россию. Для них это возможность обеспечить свои семьи.”

Команда базируется и тренируется в центре Буэнос Айреса, но для выступления в Лиге Эскобар ей предстоит уезжать на 60 км даже на "домашние” матчи.Помимо аргентинцев в составе "москвичей” играют россияне, эквадорцы, венесуэльцыи бразильцы, а тренирует команду Роман Федоров – бывший игрок юношеской сборной России и автор последнего гола в истории "оригинального” ФК Москва из России 2000-х.

В Аргентине странное деление на дивизионы, а за год команды играют по сути 2 чемпионата – апертура и клаусура, определяя зимнего и летнего чемпионов. В случае успешного выступления и победы в одном из этапов "Москва” попадает в плей-офф за право выхода в Торнео Федераль – это уже сразу 4-й дивизион Аргентины.