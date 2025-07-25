Доля православной молодёжи в России значительно выросла

Доля россиян, которые считают себя верующими, растет, сейчас к таковым себя относят 83% опрошенных жителей страны, сказала специалистка департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения Мария Григорьева в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему "Россия - центр православной цивилизации".

"Наши исследования за последние несколько лет фиксируют рост интереса к религии и религиозным вопросам в целом, и к православию в частности. Мы наблюдаем, что с 2021 года доля тех, кто считает себя верующими людьми, неуклонно растет. На данный момент она составляет 83%, что на 7 процентных пунктов больше, чем четыре года назад (76%)".

Группа мусульман остаётся стабильной - 6-7%.

Наиболее значимый прирост числа православных наблюдается среди молодых людей 18-24 лет: за последние годы это число выросло почти в два раза, с 25% до 45%.