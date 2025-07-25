Доля православной молодёжи в России значительно выросла

Доля россиян, которые считают себя верующими, растет, сейчас к таковым себя относят 83% опрошенных жителей страны, сказала специалистка департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения Мария Григорьева в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему "Россия - центр православной цивилизации".
Группа мусульман остаётся стабильной - 6-7%.
Наиболее значимый прирост числа православных наблюдается среди молодых людей 18-24 лет: за последние годы это число выросло почти в два раза, с 25% до 45%.
"Мы можем говорить о том, что в общественном сознании произошел поворот к расширительной трактовке религии как социального института. Об этом свидетельствует распределение ответов на вопрос о том, помогает ли религия людям в повседневной жизни. Если в 2015 году утвердительно отвечали на этот вопрос 55%, то сейчас таких людей уже 62%", - сказала Григорьева.
Согласно опросу, религиозные символы носят 46% респондентов, 45% живут в соответствии с заповедями своего вероисповедания, а 43% отмечают религиозные праздники. 72% участников опроса посещают храмы, среди молодёжи таких - 67%.
Опрос проходил в 2025 году среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян в 80 регионах страны.