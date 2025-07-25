ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Запорожской и Херсонской областях, Краснодарском крае

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Два человека погибли, два получили ранения в результате массированного артиллерийского обстрела Энергодара Запорожской области. Также дроном атакована стоянка пожарной части ЗАЭС, повреждены семь машин.
Ранена женщина 1955 г.р. в Алёшках Херсонской области. 
Обломки украинского беспилотника повредили пассажирский поезд в Краснодарском крае, ранены два человека. Повреждены частные жилые дома в Темрюкском и Славянском районах. Также обломки дронов упали на территорию двух предприятий.
В Ростовской области взрывом от падения обломков дрона повреждено здание вокзала на железнодорожной станции в Песчанокопском.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что в результате вторжения украинцев в Курскую область погибли 331 гражданский и 553 ранены.
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