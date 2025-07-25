ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Запорожской и Херсонской областях, Краснодарском крае

Два человека погибли
, два получили ранения в результате массированного артиллерийского обстрела Энергодара Запорожской области. Также дроном атакована стоянка пожарной части ЗАЭС, повреждены семь машин.
Ранена
женщина 1955 г.р. в Алёшках Херсонской области.
Обломки украинского беспилотника повредили пассажирский поезд в Краснодарском крае, ранены
два человека. Повреждены частные жилые дома в Темрюкском и Славянском районах. Также обломки дронов
упали на территорию двух предприятий.
В Ростовской области взрывом от падения обломков дрона повреждено
здание вокзала на железнодорожной станции в Песчанокопском.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал
, что в результате вторжения украинцев в Курскую область погибли 331 гражданский и 553 ранены.