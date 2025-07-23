Сложнейшая ситуация с водоснабжением в Донецке, жители написали открытое письмо Путину

На Донбассе сложилась тяжелейшая ситуация с водоснабжением: в Донецке и Макеевке (в этих городах проживают, в общей сложности, около 1,3 млн человек) воду подают раз в три дня на четыре часа, причём это вода плохого качества и выше четвёртых этажей она всё равно не поднимается. Нет воды и в некоторых других городах Донбасса, например, Алчевске и Перевальске.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Обращаемся к Вам от имени жителей города Донецка и всей Донецкой Народной Республики с отчаянной просьбой вмешаться в ситуацию, которая переросла рамки коммунального вопроса и превратилась в гуманитарную и экологическую катастрофу.

С 2022 года в Донецке отсутствует стабильное водоснабжение. Воду подают по графику: на протяжении последнего года она поступала раз в двое суток, но с конца июля 2025 года власти намерены перевести нас на ещё более жёсткий режим — подачу воды раз в трое суток. В условиях изнуряющей жары и отсутствия альтернатив — это критично и недопустимо.

Качество подаваемой воды — отвратительное: мутная, с грязным осадком, она портит сантехнику и трубы, её невозможно использовать для приготовления пищи или личной гигиены. Но оплачивается она как питьевая. При этом даже при текущем графике вода не доходит до верхних этажей, особенно в старом жилом фонде. Люди вынуждены носить воду в ведрах из подвалов. Старики, семьи с детьми, инвалиды — все страдают, и страдают годами.

Водовод из Дона, построенный как «спасение», работает неэффективно: он обеспечивает лишь 6% от потребностей города. При его строительстве были допущены многочисленные нарушения, он постоянно порывается.

Ситуацию усугубляет экономический абсурд. Цена питьевой воды в автоматах и магазинах в Донецке — 5 рублей за литр, что вдвое выше, чем в соседних городах: в Мариуполе и Ростове — по 2,5 рубля. Это при том, что у нас нет иного выбора, кроме как покупать воду. Более того, тарифы на воду в квартирах не просто завышены, но и несправедливы с учётом её ужасного качества.

Особое возмущение вызывает норматив потребления, установленный для населения — 330 литров на человека в сутки. При этом официальный график подачи воды — с 17:00 до 21:00, то есть всего 4 часа в день. Каким образом человек должен набрать 330 литров за 4 часа — не объясняет никто. Это не просто нелепо — это издевательство.

На этом фоне в городе продолжаются стройки жилых комплексов, укладка дорог, фонтаны, водные шоу — всё это выглядит как насмешка над людьми, которые живут без воды и борются за выживание каждый день.

Более того, Донецкий металлургический завод официально объявил о планах увеличить выпуск стали до 50 000 тонн в месяц уже в текущем году. Это потребует дополнительных объёмов воды — десятки тысяч кубометров ежемесячно, в то время как жителям её не хватает даже для самых элементарных бытовых нужд. Строительство новых домов, которое активно ведётся в республике, также потребует значительного водоснабжения. Но брать воду неоткуда — это означает, что её будут ещё больше забирать у населения.

Мы, жители Донецка и ДНР, требуем:

* Взять ситуацию с водоснабжением региона под Ваш личный контроль;

* Провести расследование действий и бездействия местных властей;

* Наказать не только коррупционеров, но и всех должностных лиц, допустивших замалчивание надвигающейся катастрофы;

* Поручить ответственным лицам ввести режим ЧС и немедленно организовать резервные источники снабжения;

* Поручить ответственным лицам разработать и реализовать программу модернизации всей системы водоснабжения, включая вторую ветку водовода, поскольку первая не справляется и построена с нарушениями;

* Обязать ответственных лиц пересмотреть тарифную политику и нормативы — в сторону адекватности, прозрачности и справедливости;

Уважаемый Владимир Владимирович, здесь живут люди — граждане Российской Федерации. Мы не просто просим — мы кричим. Нас лишили самого базового — права на доступ к воде, и мы надеемся, что Вы услышите нас.

С уважением и надеждой на Ваше участие,

Жители Донецка и Донецкой Народной Республики!