Сложнейшая ситуация с водоснабжением в Донецке, жители написали открытое письмо Путину

На Донбассе сложилась тяжелейшая ситуация с водоснабжением: в Донецке и Макеевке (в этих городах проживают, в общей сложности, около 1,3 млн человек) воду подают раз в три дня на четыре часа, причём это вода плохого качества и выше четвёртых этажей она всё равно не поднимается. Нет воды и в некоторых других городах Донбасса, например, Алчевске и Перевальске.
Ранее Донецк снабжался водой по каналу Северский Донец – Донбасс. Но русло находится в Славянске, который сейчас под контролем ВСУ, поэтому восстановить нормальную подачу воды невозможно. В 2023 году в рекордно короткие сроки был построен водовод из реки Дон в канал Северский Донец – Донбасс. Две нити трубопровода диаметром 1,2 м и длиной почти 200 км протянулись из Ростовской области в ДНР. Работы вела Военно-строительная компания. Стройку курировал тогдашний заместитель министра обороны Тимур Иванов (сейчас находится под следствием). Стоимость строительства изначально оценивалась в 70 млрд рублей, но значительно выросла (по некоторым оценкам - втрое). Доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель "Царьграда" Андрей Пинчук считает:
"Деньги на воду из Ростова разворованы – это факт известный. Точно так же, как известен факт, что происходит обмеление Дона, и поэтому старые расчёты по водозабору оказались неактуальны, потому что проседает количество воды. Решение проблемы тоже известно – это полноценная поставка воды из Северского Донца, которая возможна на текущий момент только через Славянск. И поэтому проблема скорее военная".
Жители Донецка и ДНР написали открытое письмо
президенту РФ Владимиру Путину:
Уважаемый Владимир Владимирович!
Обращаемся к Вам от имени жителей города Донецка и всей Донецкой Народной Республики с отчаянной просьбой вмешаться в ситуацию, которая переросла рамки коммунального вопроса и превратилась в гуманитарную и экологическую катастрофу.
С 2022 года в Донецке отсутствует стабильное водоснабжение. Воду подают по графику: на протяжении последнего года она поступала раз в двое суток, но с конца июля 2025 года власти намерены перевести нас на ещё более жёсткий режим — подачу воды раз в трое суток. В условиях изнуряющей жары и отсутствия альтернатив — это критично и недопустимо.
Качество подаваемой воды — отвратительное: мутная, с грязным осадком, она портит сантехнику и трубы, её невозможно использовать для приготовления пищи или личной гигиены. Но оплачивается она как питьевая. При этом даже при текущем графике вода не доходит до верхних этажей, особенно в старом жилом фонде. Люди вынуждены носить воду в ведрах из подвалов. Старики, семьи с детьми, инвалиды — все страдают, и страдают годами.
Водовод из Дона, построенный как «спасение», работает неэффективно: он обеспечивает лишь 6% от потребностей города. При его строительстве были допущены многочисленные нарушения, он постоянно порывается.
Ситуацию усугубляет экономический абсурд. Цена питьевой воды в автоматах и магазинах в Донецке — 5 рублей за литр, что вдвое выше, чем в соседних городах: в Мариуполе и Ростове — по 2,5 рубля. Это при том, что у нас нет иного выбора, кроме как покупать воду. Более того, тарифы на воду в квартирах не просто завышены, но и несправедливы с учётом её ужасного качества.
Особое возмущение вызывает норматив потребления, установленный для населения — 330 литров на человека в сутки. При этом официальный график подачи воды — с 17:00 до 21:00, то есть всего 4 часа в день. Каким образом человек должен набрать 330 литров за 4 часа — не объясняет никто. Это не просто нелепо — это издевательство.
На этом фоне в городе продолжаются стройки жилых комплексов, укладка дорог, фонтаны, водные шоу — всё это выглядит как насмешка над людьми, которые живут без воды и борются за выживание каждый день.
Более того, Донецкий металлургический завод официально объявил о планах увеличить выпуск стали до 50 000 тонн в месяц уже в текущем году. Это потребует дополнительных объёмов воды — десятки тысяч кубометров ежемесячно, в то время как жителям её не хватает даже для самых элементарных бытовых нужд. Строительство новых домов, которое активно ведётся в республике, также потребует значительного водоснабжения. Но брать воду неоткуда — это означает, что её будут ещё больше забирать у населения.
Мы, жители Донецка и ДНР, требуем:
* Взять ситуацию с водоснабжением региона под Ваш личный контроль;
* Провести расследование действий и бездействия местных властей;
* Наказать не только коррупционеров, но и всех должностных лиц, допустивших замалчивание надвигающейся катастрофы;
* Поручить ответственным лицам ввести режим ЧС и немедленно организовать резервные источники снабжения;
* Поручить ответственным лицам разработать и реализовать программу модернизации всей системы водоснабжения, включая вторую ветку водовода, поскольку первая не справляется и построена с нарушениями;
* Обязать ответственных лиц пересмотреть тарифную политику и нормативы — в сторону адекватности, прозрачности и справедливости;
Уважаемый Владимир Владимирович, здесь живут люди — граждане Российской Федерации. Мы не просто просим — мы кричим. Нас лишили самого базового — права на доступ к воде, и мы надеемся, что Вы услышите нас.
С уважением и надеждой на Ваше участие,
Жители Донецка и Донецкой Народной Республики!