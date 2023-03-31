В Донбасс пошла донская вода

Заработала первая плавучая насосная станция нового водовода, который соединил Ростовскую область и Донбасс. Вода из Дона будет поступать в Донбасс через канал Северский Донец. «Это две нити по 200 километров каждая, а также семь насосных станций. Впереди — поэтапное наполнение водой накопительных резервуаров, запуск системы очистки, настройка всего оборудования», — рассказал руководитель проекта Военно-строительного комплекса Минобороны Алексей Леонов. Водовод сможет пропускать до 300 тысяч кубометров воды в сутки.

Леонов заявил, что так быстро объект подобной сложности не возводили «даже во времена всесоюзных строек в СССР». Строительство началось в декабре 2022 года, на нём работали более 3500 человек, сооружены 63 искусственных перехода через автомобильные и железные дороги и реки.



