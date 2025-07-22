 

Вице-губернатор Брянской области тоже задержан по подозрению в хищениях при строительстве оборонительных сооружений

 

Задержан вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко. По данным следствия, Симоненко использовал должностные полномочия, чтобы похитить около 818 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений в приграничье.

Ранее по схожей причине были арестованы замгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин и ещё несколько белгородских чиновников: с 2022 по 2024 год из федерального бюджета Белгородской области выделили 19,5 млрд рублей на оборонные объекты: блиндажи, противотанковые заграждения, опорные пункты, курировал эту работу Рустэм Зайнуллин. По версии следствия, более 924 млн рублей ушли на коррупционные схемы и откаты.

 

В Курской области экс-губернатор Алексей Смирнов подозревается в хищении 200 млн рублей при строительстве фортификационных сооружений, а с глав "Корпорации развития Курской области" Генпрокуратура требует 3,2 млрд рублей. Подрядчика для возведения укреплений выбирал Смирнов.

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