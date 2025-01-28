 

Курские чиновники похитили более 800 миллионов рублей на контрактах по возведению оборонительных сооружений

 

Гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин и другие должностные лица этой организации похитили не менее 805 миллионов рублей при реализации контрактов по возведению оборонных сооружений. 

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту хищения средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в Курской области, арестованы четверо сотрудников корпорации. Сам Лукин был арестован 20 декабря 2024 года по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, возглавляемая им компания выступала генподрядчиком при возведении фортификационных сооружений. В июле 2023 года организация расторгла договор с подрядчиком, который не выполнил условий договора, а перечисленные из бюджета средства не истребовала.  

В то же время Генпрокуратура России подала иск с требованием взыскать с гендиректора компании "Корпорация развития Курской области" Владимира Лукина, его бывших и действующих заместителей, а также нескольких других компаний более 3,2 млрд рублей, выделенных на возведение оборонных сооружений в регионе, применить обеспечительные меры и наложить аресты на их имущество. Об этом говорится в материалах, поданных в Ленинский районный суд Курска.

 

Топ-менеджер госкорпорации "Росатом" Геннадий Сахаров признал вину в получении взятки на сумму в 32,6 миллиона рублейПо версии следствия, денежное вознаграждение он получил от гендиректора компании «Оргэнергострой» Элгуджи Кокосадзе за содействие в реализации контрактов, заключённых с «Росатомом». Предполагаемый взяткодатель также признал вину. 

Суд арестовал имущество Сахарова и его супруги на сумму в 100 млн рублей.


 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Роскосмос теряет миллиарды "из-за пандемии"
» Братьям Навальным предъявлено очередное обвинение
» Михаил Саакашвили сожалеет о том, что вокруг Тбилиси не был достроен противотанковый ров
» В Египте прошли попытки христианских погромов
» Мэра Архангельска обвиняют в "злоупотреблении должностными полномочиями"
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Бог после Освенцима

Бог после Освенцима

Стопиццот оттенков баварского или День водолазa

Стопиццот оттенков баварского или День водолазa

Миссия для сверхмиллиардера

Миссия для сверхмиллиардера

Прорисовываются контуры грядущего

Прорисовываются контуры грядущего

Молдавские гроздья гнева

Молдавские гроздья гнева

Ломка мира начнётся после инаугурации

Ломка мира начнётся после инаугурации

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Уничтожение казачества на Кубани: воспоминания очевидца

Опровержение

Путин заявил, что отвёл войска из-под Киева, чтобы "не допустить серьёзного кровопролития"

  • 22:27
  • 203

Британская полиция ужесточит борьбу с "ультраправыми", "христианско-ориентированными" выражениями и словом "чёрный"

  • 19:30
  • 210

В Первом казачьем университете будут изучать русский героический эпос

  • 18:45
  • 219

"Маховик ОПК запущен и приносит прибыль": Патрушев рассказал о перспективах западного "урегулирования" на Украине

  • 18:39
  • 245
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru