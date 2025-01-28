Курские чиновники похитили более 800 миллионов рублей на контрактах по возведению оборонительных сооружений

Гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин и другие должностные лица этой организации похитили не менее 805 миллионов рублей при реализации контрактов по возведению оборонных сооружений.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту хищения средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в Курской области, арестованы четверо сотрудников корпорации. Сам Лукин был арестован 20 декабря 2024 года по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, возглавляемая им компания выступала генподрядчиком при возведении фортификационных сооружений. В июле 2023 года организация расторгла договор с подрядчиком, который не выполнил условий договора, а перечисленные из бюджета средства не истребовала.

В то же время Генпрокуратура России подала иск с требованием взыскать с гендиректора компании "Корпорация развития Курской области" Владимира Лукина, его бывших и действующих заместителей, а также нескольких других компаний более 3,2 млрд рублей, выделенных на возведение оборонных сооружений в регионе, применить обеспечительные меры и наложить аресты на их имущество. Об этом говорится в материалах, поданных в Ленинский районный суд Курска.

Топ-менеджер госкорпорации "Росатом" Геннадий Сахаров признал вину в получении взятки на сумму в 32,6 миллиона рублей. По версии следствия, денежное вознаграждение он получил от гендиректора компании «Оргэнергострой» Элгуджи Кокосадзе за содействие в реализации контрактов, заключённых с «Росатомом». Предполагаемый взяткодатель также признал вину.

Суд арестовал имущество Сахарова и его супруги на сумму в 100 млн рублей.