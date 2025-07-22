 

Администрация Троицкого муниципального района публично признала намеренное нарушение 152-ФЗ "О персональных данных"

Редакция АПН, написав про сознательное нарушение администрацией Троицкого района Челябинской области законодательства о персональных данных, выразившееся в попытке собирать сведения о членстве сотрудников подведомственных организаций в "Русской общине" совершенно не ожидало, что руководство района публично подтвердит это в социальных сетях.
 
Но не прошло и дня, как мы увидели чудесное, опубликованное от имени оной администрации:
 
Администрация Троицкого муниципального района публично признала намеренное нарушение 152-ФЗ "О персональных данных"
 
Такое ощущение, что уважаемый глава района Мухамедьяров Тимур Радикович впал в панику и не знает, как отмазываться.
 
Интересно, а известно ли Тимуру Радиковичу, что, в соответствии с Конституцией РФ у нас гражданам гарантирована свобода общественных объединений и никакое "предотвращение конфликтов интересов" путём сбора информации о том, в какую общественную организацию входят зависимые от него сотрудники подведомственных организаций в его компетенцию вообще не входит? Представитель владельца юридического лица не имеет права собирать такие сведения без предварительного письменного согласия тех, о ком они собираются.
 
Редакция АПН полагает, что тут уже не только Роскомнадзору, но и трудовой инспекции вместе с прокуратурой пора вмешаться.
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