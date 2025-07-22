Администрация Троицкого муниципального района публично признала намеренное нарушение 152-ФЗ "О персональных данных"

Но не прошло и дня, как мы увидели чудесное, опубликованное от имени оной администрации:
Такое ощущение, что уважаемый глава района Мухамедьяров Тимур Радикович впал в панику и не знает, как отмазываться.
Интересно, а известно ли Тимуру Радиковичу, что, в соответствии с Конституцией РФ у нас гражданам гарантирована свобода общественных объединений и никакое "предотвращение конфликтов интересов" путём сбора информации о том, в какую общественную организацию входят зависимые от него сотрудники подведомственных организаций в его компетенцию вообще не входит? Представитель владельца юридического лица не имеет права собирать такие сведения без предварительного письменного согласия тех, о ком они собираются.
Редакция АПН полагает, что тут уже не только Роскомнадзору, но и трудовой инспекции вместе с прокуратурой пора вмешаться.