Администрация Троицкого муниципального района публично признала намеренное нарушение 152-ФЗ "О персональных данных"

Редакция АПН, написав про сознательное нарушение администрацией Троицкого района Челябинской области законодательства о персональных данных , выразившееся в попытке собирать сведения о членстве сотрудников подведомственных организаций в "Русской общине" совершенно не ожидало, что руководство района публично подтвердит это в социальных сетях.

Но не прошло и дня, как мы увидели чудесное, опубликованное от имени оной администрации:

Такое ощущение, что уважаемый глава района Мухамедьяров Тимур Радикович впал в панику и не знает, как отмазываться.

Интересно, а известно ли Тимуру Радиковичу, что, в соответствии с Конституцией РФ у нас гражданам гарантирована свобода общественных объединений и никакое "предотвращение конфликтов интересов" путём сбора информации о том, в какую общественную организацию входят зависимые от него сотрудники подведомственных организаций в его компетенцию вообще не входит? Представитель владельца юридического лица не имеет права собирать такие сведения без предварительного письменного согласия тех, о ком они собираются.

Редакция АПН полагает, что тут уже не только Роскомнадзору, но и трудовой инспекции вместе с прокуратурой пора вмешаться.

