РФ вложила в Абхазию более 76 млрд рублей

С 2008 года РФ направила на развитие Абхазии более 76 млрд рублей в рамках межправительственной программы содействия социально-экономическому развитию республики, сообщил вице-премьер Александр Новак на заседании межправительственной комиссии России и Абхазии.
По мнению Новака, всё это "будет способствовать дальнейшему привлечению инвестиций в республику, развитию экономики в целом и повышению собственных доходов".
"Сегодня мы совместными усилиями формируем совместное пространство обороны и безопасности, гармонизируем законодательство двух стран, осуществляем программы развития Абхазии, модернизацию ее социальной сферы. Россия также реализует в Абхазии крупные инфраструктурные проекты", - считает Новак.