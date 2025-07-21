 

РФ вложила в Абхазию более 76 млрд рублей

 

С 2008 года РФ направила на развитие Абхазии более 76 млрд рублей в рамках межправительственной программы содействия социально-экономическому развитию республики, сообщил вице-премьер Александр Новак на заседании межправительственной комиссии России и Абхазии.

"Прошло 17 лет со времени признания Российской Федерацией независимости Абхазии. За этот период Россией было направлено более 76 млрд рублей для создания социальной инфраструктуры, повышения уровня жизни, достижения среднероссийских показателей в Абхазии (...) восстановлено и построено более 78 объектов социальной инфраструктуры, более 500 км дорог и более 460 км инженерных сетей".

По мнению Новака, всё это "будет способствовать дальнейшему привлечению инвестиций в республику, развитию экономики в целом и повышению собственных доходов".

"Сегодня мы совместными усилиями формируем совместное пространство обороны и безопасности, гармонизируем законодательство двух стран, осуществляем программы развития Абхазии, модернизацию ее социальной сферы. Россия также реализует в Абхазии крупные инфраструктурные проекты", - считает Новак.

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