 

Абхазия получила от России более 110 миллиардов рублей

Более 110 млрд рублей поступило с 2008 года в Абхазию из России в рамках межгосударственной помощи, сказал министр иностранных дел Абхазии. Из них примерно 30 млрд рублей - это "так называемые бюджетные инвестиции", 40 млрд рублей - это заработные платы, 40 млрд рублей - пенсионные выплаты. По словам главы МИД, в рамках пенсионной поддержки Абхазия получает около 4 млрд рублей в год. "В прошлом месяце 24,4 тыс. человек в нашей стране получили российские пенсионные выплаты, и это примерно 300 млн рублей в месяц".


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