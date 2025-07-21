Иностранные суда смогут заходить в российские порты с согласия ФСБ

Иностранные суда могут заходить в морские порты России с согласия ФСБ, говорится в указе президента РФ Владимира Путина. Также иностранным судам требует разрешение капитанов российских портов на заход. Порядок ужесточён в соответствии с законом «О военном положении».

Документ поручает ФСБ определить должностных лиц, которые будут согласовывать заходы иностранных судов в порты России, правительство должно обеспечить реализацию нового порядка.

Прежде правила захода судов в российские порты определяло Министерство транспорта, особый порядок прибытия иностранных судов применялся только в случае близкого расположения порта с военно-морской базой.