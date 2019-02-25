Что будут называть путинизмом в истории человечества?

И этот феномен , согласно законам истории , сможет существовать и возрождаться , независимо от самого породителя этого явления. Это известный механизм формирования сущности всех явлений в истории.
Потуги Суркова нарисовать нужный путинизм , как инструмент влияния, вряд ли претендует на то, чтобы схватить сущность феномена путинизма. Не настали ещё времена , чтобы понять эту сущность!
Эпоха постмодернизма со своими информационными технологиями и СМИ позволили это сделать и Путин стал частью культуры и общественного сознания многих народов мира.
А пока попытаюсь назвать основные предполагаемые грани этого :
а) Путинизм как феноменальный выход страны на уровень высокого развития, благодаря умелому руководству страны, несмотря на международный и политический буллинг ( травли) этой страны-изгоя и негативные экономические явления в стране ( клептократию и др.
б) Путинизм как нефтинизм , то есть как явление развития страны или ее выживания в условиях стагнации экономики, благодаря удовлетворительным ценам на нефть, которые были обеспечены благодаря умелой внешне-политической и внешнеэкономической деятельностью руководителя страны.
в) Путинизм как времена внедрения скрытых и секретных внешне-политических технологии страны и ее лидера в отношении других стран в условиях аналогичной политики страны Гегемона ( США).
г) Путинизм как значительный исторический период времени России, соизмеримый по своей величине с периодом сталинизма ( хроно-феномен).
д) Путинизм как заключительная фаза исчезновения с политической карты стран (Ливия, Ирак и др.) которые были бесконтрольны к отстраиваемому мировому глобализму и влиянию США.