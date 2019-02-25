 

Что будут называть путинизмом в истории человечества?

  1. Наблюдаю за тем как публицисты, политологи и аналитики пишут свои статьи после того, как Сурков пытался дать установку и заложить политический тренд на переоценку власти Путина и обрамляющего эту власть феномен, называемый Сурковым путинизмом. Похоже на то, что эмбрионы путинизма как нечто объективного, а не как нечто негативного, как было ранее в оппозиционных мнениях, начали прорастать. Теперь многое уже пишется в контексте тренда , заданного Сурковым. То есть: цель достигнута. 
  1. Необходимо признать, что путинизм как феномен, по-настоящему будет осмыслен Миром только после того, как он перестанет существовать.

И этот феномен , согласно законам истории , сможет существовать и возрождаться , независимо от самого породителя этого явления. Это известный механизм формирования сущности всех явлений в истории.

 

Потуги Суркова нарисовать нужный путинизм , как инструмент влияния, вряд ли претендует на то, чтобы схватить сущность феномена путинизма. Не настали ещё времена , чтобы понять эту сущность! 

  1. Путинизм как явление весьма масштабно, так как в истории человечества ещё не было такой мощной представленности и популярности личности, которое произошло с президентом РФ.

Эпоха постмодернизма со своими информационными технологиями и СМИ позволили это сделать и Путин стал частью культуры и общественного сознания многих народов мира. 

  1. Путинизм как историческое явление многогранен. И какая из этих граней станет истинным основанием того, что наши потомки будут называть путинизмом , покажет только время. 

А пока попытаюсь назвать основные предполагаемые грани этого :

 

а) Путинизм как феноменальный выход страны на уровень высокого развития, благодаря умелому руководству страны, несмотря на международный и политический буллинг ( травли) этой страны-изгоя и негативные экономические явления в стране ( клептократию и др.

 

б) Путинизм как нефтинизм , то есть как явление развития страны или ее выживания в условиях стагнации экономики, благодаря удовлетворительным ценам на нефть, которые были обеспечены благодаря умелой внешне-политической и внешнеэкономической деятельностью руководителя страны.

 

в) Путинизм как времена внедрения скрытых и секретных внешне-политических технологии страны и ее лидера в отношении других стран в условиях аналогичной политики страны Гегемона ( США).

 

г) Путинизм как значительный исторический период времени России, соизмеримый по своей величине с периодом сталинизма ( хроно-феномен).

 

д) Путинизм как заключительная фаза исчезновения с политической карты стран (Ливия, Ирак и др.) которые были бесконтрольны к отстраиваемому мировому глобализму и влиянию США.

 


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