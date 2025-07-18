 

С начала года приставы выдворили из Москвы более 8,5 тысяч мигрантов-нарушителей

Московские приставы с начала года принудительно выдворили за рубеж по решениям судов более 8,5 тыс. мигрантов-нарушителей, сообщили в Главном управлении ФССП по Москве.

"С начала года [столичными приставами] осуществлено более 8,5 тыс. препровождений до пункта пропуска через границу Российской Федерации иностранных граждан, которые являются нарушителями правил пребывания на территории Российской Федерации и привлечены судом к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации)".

Выдворенные иностранцы не смогут въехать на территорию Российской Федерации в течение пяти лет.

За весь 2024 год столичные судебные приставы принудительно выдворили свыше 18,7 тыс. иностранцев, за 2023 год - около 12 тысяч.

 
В Тюмени мигранты позвали в гости, а потом до смерти забили палками и расчленили родственника, который "оскорблял семью".
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