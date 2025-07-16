ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Воронеже, Белгородской области, ДНР

В Воронеже умер
мужчина, получивший накануне тяжёлое ранение в результате украинской атаки (в общей сложности было ранено 27 человек, в том числе дети).
В Белгородском районе беспилотник атаковал рейсовый автобус на участке автодороги Варваровка - Ясные Зори, ранены
мужчина и женщина. В районе хутора Первомайский Волоконовского района Белгородской области беспилотник нанёс целенаправленный удар по легковому автомобилю, один человек погиб
, другой ранен.
Семеро мирных жителей, в том числе ребёнок, ранены
в Горловке, ДНР, один человек в тяжёлом состоянии
. Один человек подорвался на взрывоопасном предмете в аэропорту Донецка, он ранен
, также в Донецке повреждены два многоквартирных дома.