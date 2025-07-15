 

В Ростовской области полицейским платят полную сумму взяток, от которых они отказались

 

В Ростовской области полицейским начали компенсировать суммы взяток, от которых они отказались, сообщается со ссылкой на начальника Главного управления МВД России по региону Александра Речицкого. По его словам, за стойкую антикоррупционную позицию сотрудника возвращают деньги, которые были предложены взяткодателем. А те, кто предлагал вознаграждения, становятся фигурантами уголовного дела. За июнь и июль таким образом уже было возбуждено 25 уголовных дел. По приказу Речицкого сотруднику возвращается точно та сумма, которую предлагал взяткодатель.


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