В нижегородском аэропорту организовали незаконную миграцию; уроженка Чечни сбежала от домашнего насилия в Грузию

Начальника линейного отдела полиции в нижегородском аэропорту задержали по уголовному делу об организации незаконной миграции
. В 2024-2025 годах в аэропорту Нижнего Новгорода действовала организованная группа, члены которой выявляли среди пассажиров нарушителей миграционного законодательства, а затем за вознаграждение разрешали им выехать из России без привлечения к административной ответственности.
На Ямале главу таджикской диаспоры, который более десяти лет занимался организацией нелегальной миграции
, приговорили к 2,5 годам условно и штрафу 200 тыс. рублей. Тех, кому он давал взятки, тоже приговорили к условным срокам.
В Краснодаре иностранцы избили
беременную женщину за отказ познакомиться.
В Грузии
пока что удалось отстоять сбежавшую в Тбилиси от домашнего насилия гражданку России, уроженку Чечни Лауру Авторханову, её пытались похитить
. При бегстве в подобных случаях в регионы России девушек возвращали в Чечню, после чего их судьба становилась неизвестна общественности (случай Седы Сулеймановой
, случай Селимы Исмаиловой
, случай ингушки Лейлы Гиреевой
). А, например, в Татарстане уроженец Азербайджана убил
беременную семнадцатилетнюю дочь, которая собиралась выйти замуж за русского.