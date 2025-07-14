 

В нижегородском аэропорту организовали незаконную миграцию; уроженка Чечни сбежала от домашнего насилия в Грузию

Начальника линейного отдела полиции в нижегородском аэропорту задержали по уголовному делу об организации незаконной миграции. В 2024-2025 годах в аэропорту Нижнего Новгорода действовала организованная группа, члены которой выявляли среди пассажиров нарушителей миграционного законодательства, а затем за вознаграждение разрешали им выехать из России без привлечения к административной ответственности.
На Ямале главу таджикской диаспоры, который более десяти лет занимался организацией нелегальной миграции, приговорили к 2,5 годам условно и штрафу 200 тыс. рублей. Тех, кому он давал взятки, тоже приговорили к условным срокам.
В Краснодаре иностранцы избили беременную женщину за отказ познакомиться.
В Петербурге задержали мигранта, пытавшегося изнасиловать шестнадцатилетнюю девушку на пляже.
В Москве образовалась огромная пробка из-за массового намаза.

В Грузии пока что удалось отстоять сбежавшую в Тбилиси от домашнего насилия гражданку России, уроженку Чечни Лауру Авторханову, её пытались похитить. При бегстве в подобных случаях в регионы России девушек возвращали в Чечню, после чего их судьба становилась неизвестна общественности (случай Седы Сулеймановой, случай Селимы Исмаиловой, случай ингушки Лейлы Гиреевой). А, например, в Татарстане уроженец Азербайджана убил беременную семнадцатилетнюю дочь, которая собиралась выйти замуж за русского. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Чеченка, которую разлучили с русским женихом и насильно вывезли из Петербурга, возможно, мертва
» Сбежавшая от домашнего насилия чеченка пропала после того, как её отправили назад в Чечню
» В Москве задержали чеченку, пытавшуюся сбежать от домашнего насилия
» Из России депортируют грузинских нелегалов
» Чиновник вербовал боевиков для Чечни
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Почему в идее, объединяющей народы России, не должно быть искусственного?

Почему в идее, объединяющей народы России, не должно быть искусственного?

Будет ли зависеть судьба мира от Маска и Трампа?

Будет ли зависеть судьба мира от Маска и Трампа?

О советско-российской дипломатии

О советско-российской дипломатии

ИИ как культ. Почему молчат священники?

ИИ как культ. Почему молчат священники?

Манифест пикирующего бомбардировщика

Манифест пикирующего бомбардировщика

Китайские стратагемы и США

Китайские стратагемы и США

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В нижегородском аэропорту организовали незаконную миграцию; уроженка Чечни сбежала от домашнего насилия в Грузию

  • 16:31
  • 231

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Херсонской, Запорожской областях, ЛНР, ДНР

  • 15:55
  • 205

Какими россияне запомнили 1988-1991 годы

  • 13:23
  • 257

ВЦИОМ: россияне всё ещё плохо понимают разницу между ОМС и ДМС

  • 12:54
  • 252

Задолженность по кредитам физических лиц в РФ достигла рекордных значений

  • 12:32
  • 253

ВСУ атакуют российские регионы, восемь раненых в Белгородской области

  • 17:27
  • 418
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram