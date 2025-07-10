 

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Курской, Херсонской областях

Два человека - женщина и мужчина - погибли при обстреле украинцами белгородского Шебекина. В Белгороде при падении обломков беспилотника ранены мужчина и женщина. Погиб мирный житель при ударе дрона по автомобилю в Новой Таволжанке.
Погиб семидесятитрёхлетний мирный житель при атаке ВСУ на частный дом в Курске.
В Алёшках Херсонской области ранена мирная жительница 1953 г.р., из-за ударов ВСУ горят леса.
ВСУ сбрасывают на Курскую область не только мины, но и боеприпасы с хлором.
В Благовещенке Запорожской области атакованы здание администрации и церковь, начался пожар. Дрон ударил по многоэтажке в Энергодаре, повреждены дом и четыре автомобиля.
 
Украинцам передали ещё миллиард евро из доходов от "замороженных" в Европе российских активов. 

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