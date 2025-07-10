ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Курской, Херсонской областях

Два человека - женщина и мужчина - погибли
при обстреле украинцами белгородского Шебекина. В Белгороде при падении обломков беспилотника ранены
мужчина и женщина. Погиб
мирный житель при ударе дрона по автомобилю в Новой Таволжанке.
Погиб
семидесятитрёхлетний мирный житель при атаке ВСУ на частный дом в Курске.
В Алёшках Херсонской области ранена
мирная жительница 1953 г.р., из-за ударов ВСУ горят леса.
В Благовещенке Запорожской области атакованы
здание администрации и церковь, начался пожар. Дрон ударил по многоэтажке в Энергодаре, повреждены
дом и четыре автомобиля.
Украинцам передали ещё миллиард евро
из доходов от "замороженных" в Европе российских активов.