Минпросвещения запустило горячую линию для поиска учителей

Министерство просвещения Российской Федерации запустило горячую линию для оперативного поиска учителей
и других педагогических работников. Горячая линия работает с 9:00 до 18:00 по московскому времени в рабочие дни. Каждая заявка будет обработана в течение трёх рабочих дней с даты обращения.
С вопросами можно обратиться по телефону 8 (800) 200-91-85 или на адрес электронной почты: pedagog@edu.gov.ru
В апреле нынешнего года дефицит учителей в России оценили в "примерно несколько сотен тысяч человек".