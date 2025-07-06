Минпросвещения запустило горячую линию для поиска учителей

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Министерство просвещения Российской Федерации запустило горячую линию для оперативного поиска учителей и других педагогических работников. Горячая линия работает с 9:00 до 18:00 по московскому времени в рабочие дни. Каждая заявка будет обработана в течение трёх рабочих дней с даты обращения.

С вопросами можно обратиться по телефону 8 (800) 200-91-85 или на адрес электронной почты: pedagog@edu.gov.ru

В апреле нынешнего года дефицит учителей в России оценили в "примерно несколько сотен тысяч человек".


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