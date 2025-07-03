ВСУ атакуют российские регионы, погибшая и раненые в Липецкой и Брянской областях

в селе Бессоновка с беспилотника сброшены взрывные устройства - на территории предприятия повреждены оборудование и три грузовых автомобиля, в

городе Грайвороне повреждены остекление двух многоквартирных домов и легковой автомобиль, в селе Гора-Подол - три частных дома, сгорел автомобиль.

В Белгородской области