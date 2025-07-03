ВСУ атакуют российские регионы, погибшая и раненые в Липецкой и Брянской областях

Женщина 1954 г.р. погибла, ещё два человека ранены в результате падения обломков беспилотника ВСУ на частный дом в Липецком округе. Из-за атаки БПЛА начался пожар на предприятии в Ельце, также БПЛА врезался в строящийся многоквартирный дом в Ельце.
Ранен мирный житель при сбросе взрывчатки на частный дом в селе Ломаковка Брянской области, дом значительно повреждён.
Воронежскую область за ночь атаковали 22 украинских БПЛА, повреждены частные дома, одно село обесточено.
В Белгородской области в селе Бессоновка с беспилотника сброшены взрывные устройства - на территории предприятия повреждены оборудование и три грузовых автомобиля, в городе Грайвороне повреждены остекление двух многоквартирных домов и легковой автомобиль, в селе Гора-Подол - три частных дома, сгорел автомобиль.
При атаке на Рыльск Курской области повреждены частные дома и хозпостройки. В Курской области украинцы заминировали брошенные игрушки, аптечки, телефоны, пакеты, шоколадки и даже мёртвого выпотрошенного зайца.