ВСУ атакуют российские регионы, погибшая и раненые в Липецкой и Брянской областях

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Женщина 1954 г.р. погибла, ещё два человека ранены в результате падения обломков беспилотника ВСУ на частный дом в Липецком округе. Из-за атаки БПЛА начался пожар на предприятии в Ельце, также БПЛА врезался в строящийся многоквартирный дом в Ельце.
Ранен мирный житель при сбросе взрывчатки на частный дом в селе Ломаковка Брянской области, дом значительно повреждён.
Воронежскую область за ночь атаковали 22 украинских БПЛА, повреждены частные дома, одно село обесточено.
В Белгородской области в селе Бессоновка с беспилотника сброшены взрывные устройства - на территории предприятия повреждены оборудование и три грузовых автомобиля, в городе Грайвороне повреждены остекление двух многоквартирных домов и легковой автомобиль, в селе Гора-Подол - три частных дома, сгорел автомобиль.
При атаке на Рыльск Курской области повреждены частные дома и хозпостройки. В Курской области украинцы заминировали брошенные игрушки, аптечки, телефоны, пакеты, шоколадки и даже мёртвого выпотрошенного зайца. 
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