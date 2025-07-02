 

Сын Ильхама Алиева задолжал РФ почти миллион налога, Азербайджан не доволен термином "этническая преступная группировка"

 

Сына президента Азербайджана Ильхама Алиева, двадцатисемилетнего Гейдара Алиева, уличили в неуплате налогов за особняк в Барвихе Московской области. Вероятно, речь идёт об объекте недвижимости, расположенном в элитном коттеджном поселке «Сады Майендорф». Его площадь — 1,6 тысячи квадратных метров, примерная стоимость — 35 миллионов долларов, или 2,7 миллиарда рублей, задолженность перед Федеральной налоговой службой составляет уже 946 тысяч рублей. ФНС неоднократно обращалась в суд и получала приказ о взыскании. На сайте Федеральной службы судебных приставов  дата рождения Гейдара Алиева указана с ошибкой в один день, поэтому найти его долги может быть затруднительно.

МИД Азербайджана назвал недопустимым использование в российских СМИ в отношении задержанных азербайджанцев выражения «этническая преступная группировка». Телеграм-канал "Многонационал" в качестве альтернативы предлагает термин "ОПГ-диаспора". 
В свете арестов и избиений российских туристов и релокантов в Азербайджане сенатор Андрей Клишас не советует россиянам ехать в эту страну: «Нужно прямо сказать, что на данный момент времени Азербайджан не является безопасной страной для граждан России».
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