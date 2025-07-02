ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области

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Мирный житель ранен при украинском обстреле многоквартирных домов в белгородском Шебекине. Ранена женщина в посёлке Октябрьский. Ранены мужчина и женщина при атаке дрона на автомобиль в посёлке Чайка.
Среди раненых 1 июля в Ижевске двое подростков, один из них в тяжёлом состоянии. Всего в больницах Удмуртии остаётся 28 раненых, также часть раненых доставили в Москву.
США продолжают поставки вооружений Украине, включая снаряды для зенитных ракетных комплексов "Патриот", сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.
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