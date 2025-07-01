ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и десятки раненых в Ижевске, ЛНР, ДНР, Курской, Запорожской, Херсонской областях

В результате атаки украинских БПЛА на одно из предприятий Ижевска три человека погибли
, 35 человек ранены, десять человек в тяжёлом состоянии.
В Ижевске повреждён
электромеханический завод "Купол", он выпускает системы противовоздушной обороны ближнего действия.
Восемнадцатилетний юноша погиб
, ещё семеро человек ранены при ударе дронов по автомобилям и населённым пунктам ЛНР, за жизнь одной тяжело раненой женщины борются врачи.
Скончался
россиянин, раненый 27 июня в Брянске при ударе дрона по движущемуся автомобилю.
Ранен
шестидесятилетний мужчина в результате атаки дрона на автомобиль при подъезде к слободе Белой в Курской области.
Ранены
мужчина 1952 года рождения и две женщины 1948 и 1952 гг. рождения при атаке дрона на автомобиль в Пологовском районе Запорожской области.
В Донецке
в результате ракетного удара вечером 30 июня (один человек погиб, трое ранены) повреждены Донецкий государственный научно-исследовательский и проектный институт цветных металлов, Донецкая государственная музыкальная академия им. Прокофьева и Центр гигиены и эпидемиологии, центральный универмаг, отделение банка, кафе, магазины, административное здание и цех по пошиву одежды. Ранен мирный житель в Горловке.
Ранен
мирный житель 1946 г.р. в Алёшках Херсонской области.