Главу азербайджанской диаспоры и его сына в Екатеринбурге отпустили, восьмерых российских граждан в Баку арестовали

Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шихлинского отпустили после допроса в качестве свидетеля. Этому предшествовал инцидент с попыткой Шихлинских скрыться от силовиков. Сын Шихлинского Мутвалы при этом сбил спецназовца, но его тоже отпустили.

Суд в Баку арестовал всех восьмерых россиян, задержанных по подозрению якобы в наркоторговле. Граждане России — журналисты, ИТ-специалисты, студент, а также туристы — отправлены в СИЗО на 4 месяца, предварительно они были избиты азербайджанцами.