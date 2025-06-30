 

Российских водителей будут лишать прав за депрессию

Водителю при выявлении признаков депрессивного эпизода в ходе обязательного медицинского осмотра придётся пройти внеочередное медицинское освидетельствование, действие его водительских прав будет приостановлено, рассказал ассистент кафедры административного права и процесса Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Тургунбой Зокиров.

"Если депрессивный эпизод или рекуррентное депрессивное расстройство подтвердятся, то ранее приостановленное заключение аннулируют, о чем уведомят Госавтоинспекцию. Тогда водительское удостоверение, как российское национальное, так и международное, будет считаться недействительным и подлежащим аннулированию", - указал Зокиров

Новый перечень медицинских противопоказаний к управлению ТС вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

"Смешанное тревожное и депрессивное расстройство" также влечёт утрату водительских прав. При этом правительство Российской Федерации не относит депрессивное расстройство поведения к поводам прекращения права на управление ТС, подчеркнул Зокиров.


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