Российских водителей будут лишать прав за депрессию

Водителю при выявлении признаков депрессивного эпизода в ходе обязательного медицинского осмотра придётся пройти внеочередное медицинское освидетельствование, действие его водительских прав будет приостановлено, рассказал ассистент кафедры административного права и процесса Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Тургунбой Зокиров.
"Если депрессивный эпизод или рекуррентное депрессивное расстройство подтвердятся, то ранее приостановленное заключение аннулируют, о чем уведомят Госавтоинспекцию. Тогда водительское удостоверение, как российское национальное, так и международное, будет считаться недействительным и подлежащим аннулированию", - указал ЗокировНовый перечень медицинских противопоказаний к управлению ТС вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
"Смешанное тревожное и депрессивное расстройство" также влечёт утрату водительских прав. При этом правительство Российской Федерации не относит депрессивное расстройство поведения к поводам прекращения права на управление ТС, подчеркнул Зокиров.