ГАИ дали больше возможностей по аннулированию водительских прав, один из штрафов увеличили в 20 раз

Госдума РФ приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о расширении возможностей ГАИ по аннулированию водительских прав. Теперь ГАИ сможет аннулировать водительские права в случае, если в ходе внеочередного медосмотра будут обнаружены противопоказания к вождению. Новый закон также подразумевает, что водителя могут отправить на внеочередное обследование при диспансеризации и медосмотре, «водителю транспортного средства, получившему уведомление о необходимости прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования, необходимо в течение трех месяцев пройти указанное медицинское освидетельствование». Неявка на медосмотр станет причиной аннулирования прав.

Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила увеличение штрафа для автомобилистов за отказ остановить машину по требованию полиции. На сегодняшний день за невыполнение требования сотрудника полиции, должностного лица таможенного органа или лица, осуществляющего контроль в сфере транспорта, об остановке предусмотрен штраф от 500 до 800 рублей. Теперь же штраф возрастет практически в 20 раз — до 7-10 тысяч рублей. При повторном нарушении водителей будут также лишать водительских прав на срок до полугода.

В России предложили освободить медиков от наказания за нанесение вреда имуществу в экстренных ситуациях. С соответствующим предложением выступила сенатор Наталия Косихина. По ее словам, медицинские работники зачастую оказываются первыми на месте происшествия и вынуждены действовать быстро, не дожидаясь прибытия специальных служб.

«Окно, дверь или шлагбаум — это вещи, которые можно восстановить в рамках программы государственного страхования, а вот потерянное время в критический момент может стоить человеку жизни», — пояснила Косихина.

