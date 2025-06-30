Азербайджанская диаспора выступила с критикой поведения Азербайджана, в Баку назвали это провокацией, Кремль выразил сожаление

Азербайджанская диаспора России подвергла критике гипертрофированную реакцию Баку на события в Екатеринбурге, где за убийства были арестованы члены этнической ОПГ, и обвинила правительство страны в разрушении отношений с Москвой. Отмечается, что Баку «занимается политиканством» и «использует всю медийную машину» для разрушения отношений с Россией.

«Ни один уважающий себя российский азербайджанец не хочет отвечать своим спокойствием и безопасностью семьи, детей и бизнеса за оскорбления российского руководства и главы РФ Владимира Путина, которые себе позволяют государственные азербайджанские журналисты», — подчёркивается в заявлении.

В свою очередь Госкомитет Азербайджана заявил, что эта диаспора - фальшивая, критика действий Азербайджана - провокация.