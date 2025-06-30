 

Азербайджанская диаспора выступила с критикой поведения Азербайджана, в Баку назвали это провокацией, Кремль выразил сожаление

 

Азербайджанская диаспора России подвергла критике гипертрофированную реакцию Баку на события в Екатеринбурге, где за убийства  были арестованы члены этнической ОПГ, и обвинила правительство страны в разрушении отношений с Москвой. Отмечается, что Баку «занимается политиканством» и «использует всю медийную машину» для разрушения отношений с Россией.

«Ни один уважающий себя российский азербайджанец не хочет отвечать своим спокойствием и безопасностью семьи, детей и бизнеса за оскорбления российского руководства и главы РФ Владимира Путина, которые себе позволяют государственные азербайджанские журналисты», — подчёркивается в заявлении.

В свою очередь Госкомитет Азербайджана заявил, что эта диаспора - фальшивая, критика действий Азербайджана - провокация.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин отметил, что Азербайджан, несмотря на все усилия с российской стороны, никогда не был стратегическим партнёром России, а с установлением контроля Азербайджана над Нагорным Карабахом (Арцахом) пропала и необходимость в притворстве. 
Никаким стратегическим партнёром с самого начала, в чем заблуждение с нашей стороны, Азербайджан не являлся на всем протяжении истории своей независимости. Наши планы использовать Азербайджан как элемент коридора север-юг, на мой взгляд, очень проблематичны. Хотя эта работа продолжается, но она пока не привела к прорыву (...) После этого [установления контроля над Карабахом] у руководства Азербайджана отпал повод закладываться на возможную негативную реакцию России, остерегаться вмешательства России в подобного рода действия. Надобность в том, чтобы подчеркивать особые отношения с Россией, перестала быть существенной.
В офис агентства Sputnik Азербайджан пришла полиция. Причины этого не раскрываются. Российских дипломатов не пускают к журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с происходящим и заверил, что Кремль заинтересован в том, чтобы "и дальше развивать наши добрые отношения с Азербайджаном".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Азербайджанская партия недовольна армянами и турками
» Визит Ильхама Алиева в Москву является символичным
» В ООН проголосовали за территориальную целостность Азербайджана
» Азербайджан может прекратить поставки нефти по маршруту Баку - Новороссийск
» "Прощай Новороссийск!": каспийская нефть уже в Турции
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Манифест пикирующего бомбардировщика

Манифест пикирующего бомбардировщика

Китайские стратагемы и США

Китайские стратагемы и США

Национал-большевизм. Перезагрузка

Национал-большевизм. Перезагрузка

Станет ли Израиль триггером Третьей Мировой Войны?

Станет ли Израиль триггером Третьей Мировой Войны?

Варвары в законе

Варвары в законе

Лидером в мире будет страна, имеющая секретный прорывной искусственный интеллект

Лидером в мире будет страна, имеющая секретный прорывной искусственный интеллект

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Скрытые мотивы США в войне между Израилем и Ираном

Манифест пикирующего бомбардировщика

Манифест пикирующего бомбардировщика

В мире выросло число людей, недовольных тем, как демократия устроена в их стране

  • 22:02
  • 196

В Азербайджане задержали "агентов ФСБ" в офисе информагентства "Спутник. Азербайджан"

  • 16:34
  • 300

Армения не участвует в мероприятии ОДКБ и начинает консультации о военном сотрудничестве с ЕС

  • 13:44
  • 269

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Донецке, Херсонской и Белгородской областях

  • 13:35
  • 285
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram