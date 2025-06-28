 

В Свердловской области за убийства задержали членов этнической ОПГ, Баку протестует

 

Несколько человек, входивших в состав этнической преступной группы и подозреваемых в причастности к убийствам и покушениям прежних лет (2001,2010, 2011 гг.), задержаны в Свердловской области. Дело возбуждено по п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму). 

В министерство иностранных дел Азербайджана вызвали временного поверенного в делах посольства России в Баку. Ему выразили протест в связи с рейдами представителей силовых структур России "в квартирах, где проживают наши соотечественники". По информации Бакув ходе мероприятий по задержанию бандитов погибли два гражданина Азербайджана и ещё несколько ранены. Между тем, часть фигурантов уже сознались в содеянном. 

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с полицией пресекли незаконный канал миграции иностранных граждан под покровительством начальницы отделения по вопросам миграции ОМВД России по Славянскому району, возбуждено уголовное дело в отношении четверых фигурантов. 

"Возбуждены уголовные дела в отношении начальника отделения по вопросам миграции ОМВД России по Славянскому району, подозреваемой в получении взяток от организаторов незаконной миграции, злоупотреблении и превышении должностных полномочий, ее подчиненного, подозреваемого в трех эпизодах мелкого взяточничества и злоупотребления должностными полномочиями, а также местного жителя и гражданина Республики Узбекистан, обвиняемых в организации незаконной миграции. По версии следствия, 38-летний гражданин иностранного государства организовал незаконный канал миграции для своих соотечественников".



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