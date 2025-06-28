В Свердловской области за убийства задержали членов этнической ОПГ, Баку протестует

Несколько человек, входивших в состав этнической преступной группы и подозреваемых в причастности к убийствам и покушениям прежних лет (2001,2010, 2011 гг.), задержаны в Свердловской области. Дело возбуждено по п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму).

В министерство иностранных дел Азербайджана вызвали временного поверенного в делах посольства России в Баку. Ему выразили протест в связи с рейдами представителей силовых структур России "в квартирах, где проживают наши соотечественники". По информации Баку, в ходе мероприятий по задержанию бандитов погибли два гражданина Азербайджана и ещё несколько ранены. Между тем, часть фигурантов уже сознались в содеянном.