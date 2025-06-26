Суд постановил, что "Дагнефтепродукт" должен быть передан государству

Интерфакс: Советский районный суд Махачкалы в полном объёме удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства нефтеперевалочного комплекса ООО "Каспетролсервис" (прежнее название - ОАО "Дагнефтепродукт") и связанных с ним компаний.

Иск обоснован тем, что на территории Дагестана функционировало Дагестанское государственное объединение по обеспечению нефтепродуктами "Дагнефтепродукт" - единственный оператор по перевалке нефти, поступающей в морской торговый порт "Махачкала". По данным пресс-службы, он подан в защиту интересов государства и общества путем привлечения ответчиков к гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных правонарушений и устранения последствий актов коррупции.

"Достоверно зная, что предприятие относится к федеральной собственности и органы власти Республики Дагестан правами на владение, пользование и распоряжение данным имуществом не наделены, Магомед-Султан Магомедов (госсекретарь Дагестана - ИФ), задействовав свои связи и властные полномочия , обеспечил его преобразование в ОАО "Дагнефтепродукт" путем принятия в 2005 году министерством имущественных отношений республики соответствующего распоряжения. Обладая служебной информацией о предстоящем аукционе по продаже 100% ценных бумаг данного акционерного общества, Магомедов создал ООО "Дагестаннефтепродукт" и обеспечил его победу на торгах".

Отмечается, что денежные средства за выкуп ценных бумаг в бюджетную систему не поступили.

Имущественный комплекс предприятия включал в себя 67 земельных участков и более 360 зданий, строений, сооружений, в том числе трубопроводов, автозаправочных станций, резервуаров и иную инфраструктуру.

По данным пресс-службы, получив полный пакет акций общества, Магомедов "приступил к легализации прав на активы бывшего государственного предприятия путем их дробления, преобразования, передачи в управление подконтрольных структур и реализации аффилированным лицам". В последующем ООО "Дагестаннефтепродукт" было переименовано в ООО "МСБ Холдинг". С 2020 года учредителями общества значатся дети госсекретаря: Магомед Магомедов, Хаписат Алпанаева, Галимат Исмаилова и Савдат Магомедова, уточняет пресс-служба.

"Процедура легализации незаконно выведенного из федеральной казны имущества завершена в 2021 году, когда ОАО "Дагнефтепродукт" преобразовано в ООО "Каспетролсервис". Наряду с этим на материальной базе бывшего государственного предприятия были созданы новые организации, в том числе нефтеперерабатывающие заводы ООО "Дагестанские новые технологии", ООО "Транс Тек", ООО "Нефтепродуктснаб".

Суд также применил обеспечительные меры в виде ареста имущества и запрета на совершение с ним регистрационных действий.

Решение в законную силу не вступило. Магомедов отпущен под подписку о невыезде.