Задержан госсекретарь Дагестана

Основателя и бывшего президента махачкалинского футбольного
клуба «Анжи» Магомеда-Султана Магомедова, являющегося также госсекретарём
республики Дагестан (с ноября 2021 года), задержали по делу о
незаконной приватизации «Дагнефтепродукта».
Обыски прошли более чем по пятидесяти адресам, в том числе в рабочем кабинете Магомедова в здании правительства, в московской
квартире госсекретаря, а так же по адресам его сына и дочерей. Проверка
нагрянула и в "Дагтехкадастр". Найдены особняк в Махачкале площадью в
4000 квадратных метров, недвижимость в столице - квартира площадью почти 160
кв. м. У каждой из трёх его дочерей квартира стоимостью около 40 млн рублей. Сын владеет
квартирой в 160 «квадратов» в Пресненском районе Москвы. Во время обысков в Махачкале, как сообщают источники, близкие к
следствию, «наличку» из дома выносили коробками. Делом занимаются сотрудники ФСБ России. Появились данные, что помимо
самого Магомедова задержаны некоторые его родственники.
Магомед-Султан Магомедов стоял во главе
«Дагнефтепродукта» с 1991 года. И ещё в
2013 году газета «Новое дело» сообщала об уголовном деле, связанном с
контрабандой стратегических ресурсов.
В Управлении
Федеральной службы безопасности Дагестана тогда рассказали, что в ОАО
«Дагнефтепродукт» была организована мошенническая схема хищения
высококачественного сырья. «Как правило, вместо нефти в трубу закачивался
«мусор» (мазут, вода и т.д.), а сама нефть заливалась в танкеры и примерно
один-два раза в месяц переправлялась в Азербайджан под видом мазута. Все
документы и экспертизы были оформлены как надо. Рыночная стоимость одного
такого танкера оценивается в 50 млн рублей». Один такой танкер даже был
задержан. В его танках была обнаружена нефть, добытая на Астраханском
шельфе Каспийского моря, которая предназначалась для прокачки в магистральный
нефтепровод Баку — Новороссийск. Во время расследования выяснилось, что общие
потери в трубопроводе Баку — Новороссийск, куда в том числе должна была
закачиваться нефть от «Дагнефтепродукта», после проверок специальными
датчиками составили до 500 тысяч тонн ежегодно — это около 10% от «мощности»
этого трубопровода. Общая сумма ущерба при этом достигала до 350 миллионов
долларов. По громкому делу тогда задержали лишь рабочую смену, закачивающую
нефть в трубопровод. Хотя понятно, что без отмашки «сверху» такое не
делается.