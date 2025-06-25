Задержан госсекретарь Дагестана

Основателя и бывшего президента махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Магомеда-Султана Магомедова, являющегося также госсекретарём республики Дагестан (с ноября 2021 года), задержали по делу о незаконной приватизации «Дагнефтепродукта».

Обыски прошли более чем по пятидесяти адресам, в том числе в рабочем кабинете Магомедова в здании правительства, в московской квартире госсекретаря, а так же по адресам его сына и дочерей. Проверка нагрянула и в "Дагтехкадастр". Найдены особняк в Махачкале площадью в 4000 квадратных метров, недвижимость в столице - квартира площадью почти 160 кв. м. У каждой из трёх его дочерей квартира стоимостью около 40 млн рублей. Сын владеет квартирой в 160 «квадратов» в Пресненском районе Москвы. Во время обысков в Махачкале, как сообщают источники, близкие к следствию, «наличку» из дома выносили коробками. Делом занимаются сотрудники ФСБ России. Появились данные, что помимо самого Магомедова задержаны некоторые его родственники.

Магомед-Султан Магомедов стоял во главе «Дагнефтепродукта» с 1991 года. И ещё в 2013 году газета «Новое дело» сообщала об уголовном деле, связанном с контрабандой стратегических ресурсов.

В Управлении Федеральной службы безопасности Дагестана тогда рассказали, что в ОАО «Дагнефтепродукт» была организована мошенническая схема хищения высококачественного сырья. «Как правило, вместо нефти в трубу закачивался «мусор» (мазут, вода и т.д.), а сама нефть заливалась в танкеры и примерно один-два раза в месяц переправлялась в Азербайджан под видом мазута. Все документы и экспертизы были оформлены как надо. Рыночная стоимость одного такого танкера оценивается в 50 млн рублей». Один такой танкер даже был задержан. В его танках была обнаружена нефть, добытая на Астраханском шельфе Каспийского моря, которая предназначалась для прокачки в магистральный нефтепровод Баку — Новороссийск. Во время расследования выяснилось, что общие потери в трубопроводе Баку — Новороссийск, куда в том числе должна была закачиваться нефть от «Дагнефтепродукта», после проверок специальными датчиками составили до 500 тысяч тонн ежегодно — это около 10% от «мощности» этого трубопровода. Общая сумма ущерба при этом достигала до 350 миллионов долларов. По громкому делу тогда задержали лишь рабочую смену, закачивающую нефть в трубопровод. Хотя понятно, что без отмашки «сверху» такое не делается.