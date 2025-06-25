В Калужской области полицейские организовали незаконную миграцию, в Москве отменили выступления рэпера, поддерживающего ВСУ

В Калужской области двух полицейских обвинили в легализации 50 тысяч иностранцев. По данным следствия, замначальника полиции Сергей Григорьев и глава уголовного розыска Евгений Солопов в течение двух лет оформляли иностранцам сдачу тестов по русскому языку, знанию законов, трудовые патенты, а также временную и постоянную регистрацию. Установлены данные на 50 тысяч мигрантов, которых они успели незаконно оформить. Внезапно МВД уточнило, что речь идёт о 16 мигрантах.

В Москве мигрант залез в чужую машину и, по данным следствия, изнасиловал сидевшую там женщину.

В Новосибирске суд арестовал нелегального мигранта, предположительно, изнасиловавшего девушку.

Изнасилование до сих пор не является основанием для лишения новых россиян приобретённого гражданства.

В Петербурге продавец-мигрант нокаутировал посетителя алкомаркета, он в тяжёлом состоянии.

В Уфе таджикская ОПГ давала деньги в долг и занималась затем вымогательством у земляков-таджиков.

Два выступления в Москве казахского рэпера Бахтияра Мамедова, поддерживающего ВСУ, отменили "по неизвестным причинам".



