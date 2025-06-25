 

ВСУ атакуют российские регионы, в НАТО сделали заявление о "российской угрозе"

 

Украинские дроны совершили атаку на Ростовскую область. В Таганроге из-за падения БПЛА на стадионе "Форте Арена" загорелась кровля здания на площади 30 кв. м, разрушена стена, повреждено остекление школы и двух многоквартирных домов, оборвана ЛЭП. В Азове обломками БПЛА посечена кровля зернового склада в порту, повреждено промпредприятие.

В Беловском районе Курской области ударом дрона ранен водитель грузовика, ранен мирный житель в селе Белица. В слободе Белой повреждены торговые объекты.

Также ранен водитель при ударе БПЛА по грузовику в посёлке Октябрьский Белгородской области. Атакованы Новая Таволжанка, Нежеголь, Отрадное, Новостроевка-Первая, повреждены производственный цех, частные дома, автомобили.

В Алёшках Херсонской области ранены мужчина 1946 г.р. и женщина. Украинцы всё чаще поджигают посевы в Херсонской области и атакуют пожарных, которые пытаются их тушить.

В Горловке, ДНР, мирный житель подорвался на мине "лепесток", он ранен.

 

В итоговой декларации саммита НАТО в Гааге Россия названа "долгосрочной угрозой", против которой предлагается объединиться и инвестировать в "оборонные потребности": «Объединенные перед лицом серьезных угроз и вызовов безопасности, в частности долгосрочной угрозы, которую представляет Россия для евроатлантической безопасности, и постоянной угрозы терроризма, союзники обязуются ежегодно инвестировать 5 процентов ВВП на основные оборонные потребности». В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Россия не представляет угрозы, потому что "недостаточно сильна, мы намного сильнее".

Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил поддержку Украины на "необратимом" пути в НАТО и предположил, что финансовая поддержка в этом году превысит 35 млрд евро. 


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