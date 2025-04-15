 

В Абхазии заработала упрощённая выдача водительских прав РФ; врач рассказала, почему абхазки едут рожать в РФ

"По поручению президентов России и Абхазии" в Абхазии начали упрощённо выдавать российские водительские удостоверения. Раньше абхазам для этого нужно было бы поехать на территорию России, сдать экзамен, пройти медосвидетельствование, собрать документы. Теперь же предполагается, что "компетентные органы республики Абхазия" могут выдавать абхазам российские водительские удостоверения в упрощённом порядке, если у тех есть гражданство РФ или хоть вид на жительство в РФ. Также для них отменена госпошлина. Заявки на упрощённое получение водительских прав РФ сразу же подали 172 жителя Абхазии.
 
Ранее заместитель главврача абхазской Республиканской больницы по родовспоможению Белла Пилия рассказала, что "очень большое количество" беременных абхазок едут рожать в российские регионы ради получение детских пособий и матвыплат. После этого они возвращаются обратно на родину, где получают социальные выплаты от РФ, не неся при этом никаких обязательств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Минпросвещения опубликовало свои данные о детях мигрантов, в Сасове цыгане избили русскую девочку, Симоньян рассказала о дружной жизни народов
» 150 000 жителей ЛНР получили российские паспорта, но число желающих не уменьшилось
» В Абхазии объявлена частичная мобилизация
» Межпарламентская ассамблея Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья прошла в Москве
» Абхазия попросит Россию признать ее независимость
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Три кита нового мироустройства: путь к стабильному многополярному миру

Три кита нового мироустройства: путь к стабильному многополярному миру

Правовое государство как инструмент подавления народов

Правовое государство как инструмент подавления народов

Битва демагогий

Битва демагогий

Об отрицании реальности

Об отрицании реальности

Тактические экономические процессы выгодные для США

Тактические экономические процессы выгодные для США

В тестовом режиме

В тестовом режиме

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Абхазии заработала упрощённая выдача водительских прав РФ; врач рассказала, почему абхазки едут рожать в РФ

  • 21:48
  • 243

В московском метро напали на героиню Будённовска за то, что она снимала фигуру в никабе

  • 20:44
  • 347

У рабовладельцев из Новокузнецка нашли паспорта пропавших людей; Малофеев рассказал, что делать с мигрантами

  • 13:04
  • 341

Посланник Трампа сообщил, что Путин попросил американцев обеспечить "постоянный мир" на Украине

  • 12:04
  • 285

Массовая атака украинских беспилотников на Курск, есть погибшая и раненые

  • 11:45
  • 307

Егору Холмогорову исполнилось 50 лет

  • 10:47
  • 328
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru