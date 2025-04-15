В Абхазии заработала упрощённая выдача водительских прав РФ; врач рассказала, почему абхазки едут рожать в РФ

"По поручению президентов России и Абхазии" в Абхазии начали упрощённо выдавать
российские водительские удостоверения. Раньше абхазам для этого нужно было бы поехать на территорию России, сдать экзамен, пройти медосвидетельствование, собрать документы. Теперь же предполагается, что "компетентные органы республики Абхазия" могут выдавать абхазам российские водительские удостоверения в упрощённом порядке, если у тех есть гражданство РФ или хоть вид на жительство в РФ. Также для них отменена госпошлина. Заявки на упрощённое получение водительских прав РФ сразу же подали 172
жителя Абхазии.
Ранее заместитель главврача абхазской Республиканской больницы по родовспоможению Белла Пилия рассказала
, что "очень большое количество" беременных абхазок едут рожать в российские регионы ради получение детских пособий и матвыплат. После этого они возвращаются обратно на родину, где получают социальные выплаты от РФ, не неся при этом никаких обязательств.