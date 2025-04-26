 

Си Цзиньпин заявил о беспрецедентных рисках из-за ИИ, в Китае робот-доставщик сбежал с места ДТП

 

Технологии искусственного интеллекта предоставляют колоссальные возможности, однако при этом несут беспрецедентные риски и вызовы, сказал председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин. По его мнению, ИИ кардинально поменяет образ жизни человека, а также принципы производства. Китайский лидер также указал на необходимость скорейшей разработки и усовершенствования соответствующих законов и нормативных актов, связанных с технологиями ИИ и этическими моментами. Кроме того, Си Цзиньпин назвал важным создание системы мониторинга технологии, выявление рисков, реагирование на чрезвычайные ситуации и обеспечение безопасности ИИ. В то же время Китай намерен продолжать ИИ-гонку. 

«Мы должны продолжать усиливать фундаментальные исследования, концентрировать силы на освоении высокопроизводительных чипов, основного программного обеспечения и других ключевых технологиях, а также создать независимую, регулируемую и координировано эксплуатируемую основную программно-аппаратную систему искусственного интеллекта», — заявил Си Цзиньпин.

 

В Китае беспилотный робот-доставщик врезался в мопед и скрылся с места происшествия "вместе с уликами". О судьбе водителя пострадавшего транспорта неизвестно. 


 

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