 

Взрыв в Бердянске. Погиб зам. начальника ГАИ

В Бердянске у забора оздоровительного центра «Криворожский горняк», где размещены беженцы из Мариуполя и их дети, прогремел взрыв. Взрывное устройство было закреплено на высоте более трёх метров на дереве, стоящего у забора учреждения, оно было начинено поражающими элементами. Получил осколочные ранения и впоследствии от них скончался заместитель начальника ГАИ города Бердянска Александр Колесников.
На данный момент следствие предполагает, что целью теракта было запугивание "мирных жителей Бердянска и беженцев из Мариуполя", поскольку рядом располагается спортивная площадка, а Колесников оказался в зоне поражения случайно
 
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APN.ru