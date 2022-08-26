Взрыв в Бердянске. Погиб зам. начальника ГАИ

В Бердянске у забора оздоровительного центра «Криворожский горняк», где размещены беженцы из Мариуполя и их дети, прогремел взрыв
. Взрывное устройство было закреплено на высоте более трёх метров на дереве, стоящего у забора учреждения, оно было начинено поражающими элементами. Получил осколочные ранения и впоследствии от них скончался заместитель начальника ГАИ города Бердянска Александр Колесников.
На данный момент следствие предполагает, что целью теракта было запугивание "мирных жителей Бердянска и беженцев из Мариуполя", поскольку рядом располагается спортивная площадка, а Колесников оказался в зоне поражения случайно
.