 

Московская школа замалчивала избиение ученика "за внешний вид", пока его не избили до полусмерти

В московской школе № 2120 восьмиклассника регулярно избивали за "неформальный" внешний вид (бледность, чёрные волосы), однако руководство школы, несмотря на жалобы, не предпринимало никаких действий, возможно, потому, что нападавшие - приезжие с Кавказа. Известно, что они запугивали и других учеников. Однако руководство школы обратило внимание на ситуацию только тогда, когда мальчика-"неформала" избили до судорог и реанимации. Теперь оно называет жестокое избиение "дракой между учениками" и собирается поставить агрессоров "на внутришкольный учёт", в то время как другие дети и родители просят об их отчислении.
"Нам, как ученикам, страшно ходить в школе среди ребят, которые называют себя Кавказцами и устраивают самосуд, избивая кого хотят уже долгое время. Их имена в школе все знают. (...) Всё видно на камерах наблюдения. Мы просим вынести ситуацию в свет, не поставить на внутришкольный учёт или провести беседы, так как это не даёт никакого результата на протяжении многих месяцев, мы просто МОЛИМ о помощи. Тут страшно". 
 
Ранее похожая ситуация произошла в Калининграде, где подросток - племянник руководителя парламента Чечни - и двое его подручных пошли "резать" школьников, вломились в чужой дом, избили находившихся там людей, угрожали убийством.
В Челябинске родители обратились к главе СК Александру Бастрыкину из-за того, что их детей в школе избивают дети мигрантов, а также вымогают у них деньги, и руководство школы не может исправить ситуацию.
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APN.ru